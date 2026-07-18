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स्मार्ट मीटर के विरोध में रायपुर शहर जिला कांग्रेस का जन अभियान, घर घर पहुंचाए जा रहे स्मार्ट मीटर बदलने के आवेदन फॉर्म

कांग्रेस ने कहा- स्मार्ट मीटर से बढ़ा बिल, अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर लोगों में भारी नाराजगी, कई लोग खुद से आवेदन पत्र लेने पहुंचे

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स्मार्ट मीटर के विरोध में रायपुर शहर जिला कांग्रेस का जन अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 8:04 PM IST

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रायपुर: शनिवार को बारिश के बीच शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जन अभियान की शुरुआत की. घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती शिकायतों और स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद अधिक बिजली बिल आने की समस्या के बाद कांग्रेस नेता लोगों के घरों तक पहुंचे. घर-घर पहुंचकर शिकायत जानी और जांच की मांग को लेकर आवेदन पत्र दिया.

बारिश के बीच शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जन अभियान की शुरुआत की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिजली विभाग में आवेदन देने की अपील

शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन के नेतृत्व में महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड स्थित लाखेनगर चौक बिजली ऑफिस के सामने से ये अभियान शुरू किया गया. उपभोक्ताओं से आवेदन भरकर बिजली विभाग में जमा करने की अपील की. इस दौरान क्षेत्र के नागरिकों ने अभियान का उत्साहपूर्वक समर्थन किया है. अभियान के दौरान बिजली बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली. अनेक उपभोक्ता स्वयं आगे बढ़कर आवेदन पत्र लेने पहुंचे.

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घर घर पहुंचाए जा रहे स्मार्ट मीटर बदलने के आवेदन फॉर्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई परेशानियों को गिनाया

उपभोक्ताओं ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली बिल पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गए हैं. नागरिकों ने अपनी समस्याओं से कांग्रेस पदाधिकारियों को बताया. शीघ्र समाधान की मांग की. एक तरफ़ पूरे गर्मी में आम जनता बिजली कटौती, घंटों बिजली बंद, ट्रांसफार्मर खराबी और लो वोल्टेज की समस्या से त्रस्त थे ही ऊपर से बढ़े हुए बिजली बिल ने सबकी कमर तोड़ दी है.

स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बड़ी संख्या में घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. लगातार लोग कांग्रेस के पास अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं. हमारा उद्देश्य जनता की आवाज़ को संगठित कर बिजली विभाग तक पहुंचाना है. ताकि प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच हो और उपभोक्ताओं को राहत मिल सके.- श्रीकुमार मेनन, अध्यक्ष, शहर जिला कांग्रेस कमेटी

5 बार बढ़े दाम

आगे मेनन ने कहा कि बीजेपी सरकार ढाई साल के कार्यकाल में लगातार 5 बार बिजली के दाम में बढ़ोतरी करने के साथ ही स्मार्ट मीटर लगा कर कई गुना बिल वसूली आम जनता से कर रही है. महतारी वंदन के नाम पर 1 हज़ार रुपए देकर बिजली बिल, स्मार्ट मीटर से बढ़े बिल, ट्रैफिक चालान, बेतहाशा टैक्स वृद्धि और महंगाई के माध्यम से आमजनों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है.

बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार मिलकर अडानी के बनाये मीटर के माध्यम से आम जनों की जेब काट रही है. स्मार्ट मीटर को लूट का माध्यम बना रही है.- पूर्व महापौर प्रमोद दुबे

आज अभियान के पहले ही दिन 2000 से अधिक आवेदन पत्र वितरित किए गए हैं जो इस बात का सूचक है की आमजन स्मार्ट मीटर से कितने परेशान है.- विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक

अब यह अभियान रायपुर शहर के सभी 70 वार्डों में चलाया जाएगा. कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता घर घर जाकर आवेदन भरवाएगा. जनता के अधिकारों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगा.- पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा

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कांग्रेस ने कहा- स्मार्ट मीटर से बढ़ा बिल, अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर लोगों में भारी नाराजगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिजली ऑफिस के बाहर प्रदर्शन

युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस बिजली उपभोक्ताओं के हित में आगे भी लोकतांत्रिक आंदोलन करेगी. इस आंदोलन को हर वार्ड और हर बिजली ऑफिस काउंटर में ले जा कर फॉर्म भरकर उच्च अधिकारियों के पास जमा कराया जाएगा. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बरसते पानी में लाखेनगर बिजली ऑफिस और बिल काउंटर के सामने प्रदर्शन किया. वार्ड के घर घर जाकर फॉर्म बांटे और लोगों को फॉर्म भरने में मदद की.

आज के इस कार्यक्रम में शहर अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन, प्रमोद दुबे, विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, आकाश शर्मा, सुशांत डे, बंशी कन्नौजे, सुयश शर्मा, कन्हैया अग्रवाल, राज देवांगन, विनोद ठाकुर सुधा सरोज, मुन्ना मिश्रा, देवकुमार साहू, दीपक चौबे, संदीप शर्मा, ऋषि देवांगन, प्रीती सोनी, मुकेश कुकरेजा, वेंकट कुमार, सुरेश जैन, मोहसिन ख़ान, ओमप्रकाश देवांगन, दिमेन्द्र डीप, अमित शर्मा, प्रणव चौबे मौजूद रहे.

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