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छत्तीसगढ़ में आईपीएल मैच की तैयारी, 10 और 13 मई को मैच, रायपुर में कलेक्टर ने ली मीटिंग

रायपुर में आईपीएल मैच की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने मीटिंग की है. इस बैठक में सारे इंतजामों पर चर्चा हुई है.

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छत्तीसगढ़ में आईपीएल मैच (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 6, 2026 at 7:43 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आईपीएल के मैच होंगे. 10 और 13 मई को ये मैच खेले जाएंगे. नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच आयोजित किए गए हैं. इन मैचों के लिए रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के साथ अहम बैठक की है. इस मीटिंग में मैच को लेकर सारे इंतजामों पर चर्चा की गई है.

मैच को लेकर सभी इंतजामों पर हुई चर्चा

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मैदान के एंट्री प्वाइंट पर वालेंटियर की तैनाती करें. वाईफाई एवं इंटरनेट की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए. ताकि दर्शकों को प्रवेश में किसी प्रकार की समस्या न हो. उन्होंने कहा कि मैदान में खिलाड़ियों के साथ दर्शकों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित किया जाए. प्रशासन की एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए. आपदा के समय क्या किया जाए, इसकी कार्ययोजना पहले से तैयार रखें.

फायर सेफ्टी और अन्य उपायों पर मंथन

कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने कहा कि आग से बचाव के लिए आवश्यक उपकरणों का अनिवार्य रूप से इंतजाम किया जाए. जिला सेनानी से समन्वय स्थापित कर उपकरणों का पूर्व परीक्षण कर लिया जाए. सभी गेट पर आयोजन समिति के वालेंटियर रहें. दर्शकों की सुविधाजनक आवाजाही सुनिश्चित करें. मेडिकल सुविधा का अनिवार्य रूप से इंतजाम किया जाए. सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए स्टेडियम और स्टेडियम परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए.

यह छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण आयोजन है. पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाए. सामानों की ओवररेटिंग न हो. पुलिस प्रशासन से समन्वय कर सुरक्षा एवं ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम किए जाएं- डॉ गौरव सिंह, कलेक्टर, रायपुर

ऑनलाइन माध्यमों से होगी टिकट की बिक्री

क्रिकेट संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस बार केवल ऑनलाइन माध्यम से टिकट की बिक्री की जा रही है. इस बैठक में नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, रायपुर ग्रामीण की प्रभारी एसपी मनीषा ठाकुर, एडीएम उमाशंकर बंदे, एएसपी विवेक शुक्ला, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के सीईओ हरी गोंडापल्ली समेत बीसीसीआई के अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

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