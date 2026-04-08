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सड़क पर रेत-गिट्टी बिखेरने वालों पर रायपुर कलेक्टर का एक्शन, जब्ती और भारी जुर्माने के निर्देश

सड़क पर रेत-गिट्टी बिखेरने वालों पर रायपुर कलेक्टर का एक्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सड़क को निजी गोदाम समझने वालों पर अब प्रशासन का सख्त प्रहार शुरू हो गया है. शहर निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह जब चंगोराभाठा और डीडी नगर पहुंचे, तो सड़कों पर फैली निर्माण सामग्री देखकर भड़के. आम लोगों की आवाजाही और ट्रैफिक में बाधा बन रही इस लापरवाही पर कलेक्टर ने मौके पर ही जब्ती और जुर्माने का आदेश दे दिया.

जोन क्रमांक-5 के डगनिया और चंगोराभाठा क्षेत्र में कलेक्टर ने खुद पैदल चलकर गलियों और सड़कों का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान कई निर्माणाधीन भवनों के बाहर सड़क तक फैली रेत, गिट्टी और ईंटें मिलीं. इससे न सिर्फ ट्रैफिक प्रभावित हो रहा था, बल्कि राहगीरों के लिए दुर्घटना का खतरा भी बढ़ रहा था. इसे देखकर कलेक्टर ने तत्काल नाराजगी जताई.

मकान मालिक-ठेकेदार दोनों पर प्रशासन की सख्त मार

कलेक्टर ने निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क पर रखी निर्माण सामग्री तुरंत जब्त की जाए. साथ ही संबंधित मकान मालिक और ठेकेदार पर भारी जुर्माना लगाया जाए. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान सामग्री को व्यवस्थित तरीके से किनारे रखना अनिवार्य है, सड़क पर फैलाकर आम जनता को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

रेत-गिट्टी बिखरने पर जब्ती और भारी जुर्माने के निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़क घेरोगे तो बख्शे नहीं जाओगे

डॉ. गौरव सिंह ने दो टूक कहा कि सड़क पर निर्माण सामग्री रखने से यातायात बाधित होता है और हादसों की आशंका बढ़ती है. शहर की व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सड़क को कब्जे की जगह बनाने वालों पर अब लगातार सख्ती जारी रहेगी.

निगम अमला और जिला प्रशासन मौके पर अलर्ट

निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, एसडीएम नंदकुमार चौबे समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के अन्य इलाकों में भी ऐसे अभियान चलाकर सड़क पर फैली निर्माण सामग्री और अव्यवस्था पर तत्काल कार्रवाई की जाए.