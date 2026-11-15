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धान खरीदी का शंखनाद, रायपुर में भी कलेक्टर ने की पूजा-अर्चना, किसानों का तिलक लगाकर स्वागत

धान खरीदी का शंखनाद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. छत्तीसगढ़ में आज 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है. इसी कड़ी में रायपुर जिले के भी मुरेंठी स्थित धान उपार्जन केंद्र में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने विधिवत पूजा-अर्चना कर धान खरीदी का शुभारंभ किया. धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही उपार्जन केंद्रों में किसानों की चहल-पहल बढ़ गई है और किसानों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

किसानों का तिलक लगाकर स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH) अर्थव्यवस्था में खेती-किसानी की है अहम भूमिका छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहां की अर्थव्यवस्था में किसानों और खेती-किसानी की अहम भूमिका है. ऐसे में किसानों के लिए धान खरीदी का दिन किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होता. आज 15 नवंबर से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप प्रदेश के सभी निर्धारित धान उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू की गई है. धान खरीदी को लेकर किसानों में लंबे समय से इंतजार था.