धान खरीदी का शंखनाद, रायपुर में भी कलेक्टर ने की पूजा-अर्चना, किसानों का तिलक लगाकर स्वागत
मुरेंठी धान उपार्जन केंद्र में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने पूजा-अर्चना कर किया धान खरीदी का शुभारंभ, उपार्जन केंद्रों में सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 1:41 PM IST
रायपुर. छत्तीसगढ़ में आज 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है. इसी कड़ी में रायपुर जिले के भी मुरेंठी स्थित धान उपार्जन केंद्र में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने विधिवत पूजा-अर्चना कर धान खरीदी का शुभारंभ किया. धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही उपार्जन केंद्रों में किसानों की चहल-पहल बढ़ गई है और किसानों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.
अर्थव्यवस्था में खेती-किसानी की है अहम भूमिका
छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहां की अर्थव्यवस्था में किसानों और खेती-किसानी की अहम भूमिका है. ऐसे में किसानों के लिए धान खरीदी का दिन किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होता. आज 15 नवंबर से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप प्रदेश के सभी निर्धारित धान उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू की गई है. धान खरीदी को लेकर किसानों में लंबे समय से इंतजार था.
उपार्जन केंद्र पहुंचे कलेक्टर
रायपुर जिले के मुरेंठी स्थित धान उपार्जन केंद्र में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह पहुंचे. यहां धान बेचने आए किसानों का तिलक लगाकर स्वागत किया. साथ ही मशीनों की भी विधिवत पूजा-अर्चना की. इस दौरान धान खरीदी की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया. प्रशासन की ओर से उपार्जन केंद्रों में किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है.
किसानों की सुविधा पर विशेष ध्यान
धान खरीदी के दौरान किसानों को सहूलियत मिले, इसके लिए उपार्जन केंद्रों में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. धान की तौल, खरीदी प्रक्रिया और किसानों के लिए जरूरी सुविधाओं को व्यवस्थित रखने पर ध्यान दिया जा रहा है. प्रशासन का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के दौरान अनावश्यक इंतजार और परेशानी का सामना न करना पड़े. धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है.
धान खरीदी की शुरुआत किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. पूरे सीजन खेतों में मेहनत करने के बाद जब किसान अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्र पहुंचते हैं, तो उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद रहती है. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से किसानों को आर्थिक संबल मिलता है. यही वजह है कि खरीदी के पहले दिन से ही किसानों में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है.