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कमजोर रिजल्ट, फर्जी पंजीयन और शिक्षा में लापरवाही पर कलेक्टर का कड़ा प्रहार

कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणामों की समीक्षा के दौरान सामने आया कि जिले का औसत परिणाम बेहतर रहा है.कक्षा 10वीं में 71.05 प्रतिशत और कक्षा 12वीं में 84.79 प्रतिशत परिणाम दर्ज किया गया. हालांकि कई अशासकीय विद्यालयों का प्रदर्शन शासकीय विद्यालयों से कमजोर रहा और कुछ स्कूलों के नतीजों में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट भी देखी गई. इस पर कलेक्टर ने ऐसे विद्यालयों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.

रायपुर : अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक में कलेक्टर गौरव सिंह सख्त तेवर में नजर आए. बोर्ड परीक्षा परिणामों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कमजोर प्रदर्शन, फर्जी पंजीयन, नियमित कक्षाओं के अभाव और शिक्षा के नाम पर हो रही अनियमितताओं पर नाराजगी जताई. कलेक्टर ने साफ कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी विद्यालयों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

बैठक में बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने वाले अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों पर भी कलेक्टर ने नाराजगी जताई. उन्होंने ऐसे प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए.कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

फर्जी पंजीयन और अनियमितताओं पर चलेगा सख्त एक्शन

कलेक्टर ने फर्जी पंजीयन, नियमित कक्षाओं के अभाव और आरटीआई के दुरुपयोग जैसे मामलों पर विशेष चिंता जताई.उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी विद्यालय में गंभीर अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए.उन्होंने कहा कि शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह का खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

शिक्षा में अनियमितता पर रायपुर कलेक्टर सख्त (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्कूलों की निगरानी के लिए बनेगा विशेष निरीक्षण दल

विद्यालयों की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर विशेष निरीक्षण दल गठित किया जाएगा. यह दल समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करेगा, शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन करेगा और शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करेगा. निरीक्षण के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.

अभिभावकों से सीधे लिया जाएगा फीडबैक

कलेक्टर ने निरीक्षण दल को निर्देश दिए कि वह शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से जुड़ी जानकारी जुटाए. साथ ही कॉल सेंटर के माध्यम से अभिभावकों से संपर्क कर विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता और व्यवस्थाओं को लेकर उनकी राय ली जाए. यदि किसी विद्यालय के खिलाफ गंभीर शिकायतें मिलती हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

"विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, व्यवसाय का माध्यम नहीं"

बैठक के दौरान कलेक्टर गौरव सिंह ने दो टूक कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी को भी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है, उन्होंने कहा कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, इसे व्यवसाय का माध्यम नहीं बनाया जा सकता. शिक्षा के नाम पर अनियमितता और विद्यार्थियों के भविष्य से समझौता करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

प्राचार्यों से सूर्य घर योजना अपनाने की अपील

कलेक्टर ने बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी उल्लेख किया.उन्होंने प्राचार्यों से सोलर ऊर्जा को अपनाने और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह योजना बिजली खर्च कम करने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

रायपुर में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है. कमजोर परीक्षा परिणाम, फर्जी पंजीयन और अन्य अनियमितताओं पर कार्रवाई के स्पष्ट संकेत देते हुए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने संदेश दे दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही और मनमानी करने वालों के लिए अब राहत की कोई गुंजाइश नहीं होगी.