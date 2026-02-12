पिंक ई रिक्शा पर रायपुर कलेक्टर का धुआंधार औचक निरीक्षण,महिला स्वावलंबन का लिया जायजा
रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने पिंक ई रिक्शा पर शहर का निरीक्षण किया है. उन्होंने पिंक रिक्शा चला रही महिला से बात की.
रायपुर: मंदिर हसौद क्षेत्र में आज प्रशासनिक हलचल के बीच एक बेहद मानवीय और प्रेरक दृश्य सामने आया. गुरुवार को कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह जब अपने रूटीन निरीक्षण पर निकले थे, तभी मंदिर हसौद-नया रायपुर मार्ग पर उनकी नजर ‘बिहान’ समूह की महिलाओं द्वारा संचालित पिंक ई-रिक्शा पर पड़ी. कलेक्टर गौरव सिंह ने ने अचानक अपना काफिला रुकवाया और सीधे ई-रिक्शा चालक सीतू कोसले के पास पहुंचे. यहां उन्होंने रिक्शा चला रही महिला सीतू कोसले से बात की. पहुँचकर उनसे यह सहजता देखकर न केवल वहां मौजूद लोग दंग रह गए, बल्कि महिला चालक का आत्मविश्वास भी देखते ही बना.
आत्मनिर्भरता की गूंज और 20 हजार की आय
संवाद के दौरान कोटरभाटा (आरंग) की निवासी सीतू कोसले ने कलेक्टर को अपनी सफलता की कहानी सुनाई. सीतू ने बताया कि पिंक ई-रिक्शा का संचालन उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया है. आज वे न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि हर महीने 20,000 रुपये से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं. सीतू के शब्दों में, "अब परिवार खुश है और मैं खुद के पैरों पर खड़े होकर संतुष्ट हूं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में शुरू हुई इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के नए द्वार खोल दिए हैं.
कलेक्टर की सवारी और डिजिटल भुगतान का संदेश
महिला स्वावलंबन के इस सफर को स्वयं महसूस करने के लिए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और जिला पंचायत सीईओ बिश्वरंजन स्वयं रिक्शे में सवार हो गए. उन्होंने ग्राम परसदा से नवा रायपुर तक लगभग 12 किलोमीटर की यात्रा पिंक ई-रिक्शा में ही की. यात्रा के दौरान उन्होंने वाहन की कार्यप्रणाली और यात्रियों की सुविधा को करीब से समझा. यात्रा समाप्त होने पर कलेक्टर ने एक जागरूक नागरिक की तरह UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान किया, जो ग्रामीण महिलाओं के ‘डिजिटल फ्रेंडली’ होने के बढ़ते कदम को दर्शाता है.
महिला सशक्तिकरण की दिखी झलक
बिहान योजना और एनआरडीए के समन्वय से अभनपुर और आरंग ब्लॉक की 40 महिलाओं को निःशुल्क इलेक्ट्रिक ऑटो प्रदान किए गए हैं. इन रिक्शों को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए ‘रेपिडो’ (Rapido) जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ टाई-अप किया गया है. इससे जहां एक ओर यात्रियों को मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से सवारी मिल रही है, वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक वाहन होने के कारण यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है. यह पहल महिला सशक्तिकरण, हरित परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी का एक बेहतरीन मॉडल बनकर उभरी है.