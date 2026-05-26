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7 दिन में सुधारो सिस्टम, वर्ना होगी BNS में कार्रवाई, रायपुर कलेक्टर का मॉल्स और मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स को अल्टीमेटम

7 दिन के अंदर लिफ्ट की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं. यह निर्देश रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने दिए हैं.

Raipur Collector Gaurav Singh Meeting
रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह की मीटिंग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 26, 2026 at 7:33 PM IST

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रायपुर: लिफ्ट सुरक्षा, फायर सिस्टम और पार्किंग व्यवस्था को लेकर रेडक्रॉस भवन में हुई बैठक में रायपुर कलेक्टर ने साफ कहा व्यापार किसी की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने मॉल्स, अस्पतालों और मल्टीस्टोरी भवनों के प्रबंधकों को 7 दिन के भीतर लिफ्ट सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया है.

5 मिनट भी लिफ्ट में फंसा व्यक्ति, तो सीधे होगी कार्रवाई

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि अस्पतालों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मल्टीस्टोरी भवनों में लिफ्टों का नियमित मेंटेनेंस अनिवार्य है. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति 5 मिनट तक भी लिफ्ट में फंसता है और कोई अप्रिय स्थिति बनती है, तो संबंधित प्रबंधन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ऑपरेटर नहीं, बिल्डिंग ऑनर होगा जिम्मेदार

रायपुर कलेक्टर ने कहा कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी ऑपरेटर की नहीं बल्कि भवन स्वामी की मानी जाएगी. उन्होंने सभी संस्थानों को एक सप्ताह के भीतर लिफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दुरुस्त करने, इमरजेंसी नंबर डिस्प्ले करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए.

पुलिस-नगर निगम की संयुक्त टीम करेगी जांच

कलेक्टर ने बताया कि 7 दिन बाद पुलिस, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, होमगार्ड, नगर निगम और CSPDCL की संयुक्त टीम भवनों का निरीक्षण करेगी. इस दौरान लिफ्ट की कार्यप्रणाली, फायर सिस्टम, इमरजेंसी नंबर और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी. तकनीकी या मानवीय लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई तय मानी जाएगी.

मॉल्स में फ्री पार्किंग अनिवार्य, जनता की सुविधा सर्वोपरि

मॉल्स और व्यावसायिक परिसरों में निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए. कलेक्टर ने कहा कि आम नागरिकों की सुविधा सर्वोपरि है और पार्किंग नियमों का पालन हर हाल में करना होगा.

वेस्ट मैनेजमेंट पर भी सख्ती

नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने कहा कि बड़े मॉल्स और व्यावसायिक संस्थान बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आते हैं, इसलिए कचरे के पृथक्करण, संग्रहण और निपटान की पूरी जिम्मेदारी संस्थानों की होगी. स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई.

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