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रायपुर सीएम जनदर्शन: लोगों ने ईटीवी भारत से की बात

रायपुर: सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास में लगाए गए जनदर्शन कार्यक्रम में लोगों का बड़ा जन सैलाब आया हुआ है. लोग अपनी-अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं.

ईटीवी भारत ने सीएम जनदर्शन में पहुंचे लोगों से बात की. कुछ आवास, कुछ मुआवजा, नियमितिकरण, नौकरी के साथ साथ ही कुछ लोग अपने ठगे रुपये वापस दिलाने का आवेदन लेकर पहुंचे. कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिली है. वन मंडल के लोग भी आए हुए हैं, जिन लोगों को लंबे समय से आश्वासन के बाद भी उनके पारितोषिक का पूर्ण पैसा नहीं दिया जा रहा है. स्वच्छताकर्मी भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं, जिनका कहना है कि आज के महंगाई के दौर में जितना पैसा दिया जा रहा है उससे उनका जीविकोपार्जन नहीं हो रहा है.

रायपुर में सीएम साय का जनदर्शन कार्यक्रम (ETV Bharat Chhattisgarh)

अपनी फरियाद लेकर पहुंचे महिलाओं ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि बारिश में घर गिर गया है. इस नुकसान को लेकर हम मुख्यमंत्री के पास आए हैं. हमारी मांग है कि हमें एक आवास दिया जाए. इसी तरह जन दर्शन में पहुंची एक दूसरी महिला ने कहा कि हम आवास के लिए आए हैं. जांजगीर से आई महिला ने बताया कि आवास के लिए पहले जिला पदाधिकारियों को आवेदन दिया था, लेकिन उसे पर कोई सुनवाई नहीं हुई. आज मुख्यमंत्री के पास अपनी बात रखने आए हैं.

कुरूद ब्लॉक से आई स्वच्छता कर्मियों ने कहा कि हम लोगों का जो मानदेय मिल रहा है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए. महीने में ₹300 से 400 रुपये दिया जाता है, जिससे आज की महंगाई में गुजारा नहीं हो पा रहा है. स्वच्छता कर्मियों ने कहा कि जो मानदेय नगर पंचायत में दिया जाता है वही मानदेय उन्हें भी दिया जाए. स्वच्छताकर्मियों ने कम से कम 8000 रुपये मानदेय की मांग की.

मुख्यमंत्री जन दर्शन लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री निवास में लगा है. ऐसे में फरियादियों की संख्या भी ज्यादा है. लोगों ने अपनी बात को रखा है और मुख्यमंत्री से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा.