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दिन के काम की रात में समीक्षा पर गरमाई सियासत: डिप्टी सीएम बोले- रूटीन काम, कांग्रेस का तंज- CM ने मंत्री और मंत्रियों ने CM से मांगा इस्तीफा

हालांकि बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि रूटीन बैठक थी. चूंकि कार्यों की समीक्षा सरकार में होती रहती है इसलिए बैठक के लिए सभी लोगों को बुलाया गया था. झारखंड दौरे पर गए विजय शर्मा से जब पूछा गया कि आप वहां से आनन फानन में लौटे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है बैठक पहले से निर्धारित थी समय सबको पता था लेकिन जो कार्य पार्टी द्वारा दिया गया था उसे करना भी जरूरी था और इस कार्यक्रम में भी शामिल होना था इसलिए जैसे ही कार्य पूरा हुआ हम तुरंत वापस लौट आए.

जिस तरह की यह प्रक्रिया हुई वास्तव में 18 जून को 8 बजे के बाद अचानक मंत्रियों के घर फोन जाने लगे और यह बताया गया कि तत्काल मुख्यमंत्री आवास की एक आपातकालीन बैठक में शामिल होना है. सभी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे. कुछ मंत्रियों के अलावा छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और तमाम भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद थे.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं उसे लेकर सियासत काफी गर्म हो गई है. छत्तीसगढ़ में 18 जून की देर रात बुलाई गई मुख्यमंत्री आवास में आपात बैठक में एक ऐसे ही मुद्दों को जन्म दे दिया है. हालांकि इस पर पर बयान भी अलग-अलग आ रहे हैं. लेकिन इसे लेकर विपक्ष साफ तौर पर सरकार की नाकामयाबियों को गिना रहा है. जबकि सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है की बैठक के पहले से निर्धारित थी.

बैठक का एजेंडा क्या था?

विजय शर्मा ने कहा कि यह रूटीन बैठक है. जिन मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है उसमें मंत्रियों के जो आवंटित जिले हैं जिस जिले का जो प्रभारी है वहां पर किस तरह का काम चल रहा है, सरकार का कामकाज कैसा है इन तमाम चीजों की समीक्षा होती है. हर 3 महीने पर इसकी बैठक होती है और इस प्रक्रिया के तहत यह बैठक हुई भी है. विजय शर्मा ने कहा कि बैठक में हमारे संगठन के भी बहुत सारे लोग थे शामिल थे. विजय शर्मा ने कहा कि हर बार बैठक होती है लेकिन इस बार ऐसी क्यों स्थिति बनी है मुझे नहीं पता है. छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए जो बेहतर होगा वह हम करेंगे और यही बैठक के एजेंडे में भी शामिल रहा है.

रायपुर CM हाउस में हुई आपात बैठक को विजय शर्मा ने बताया रूटीन समीक्षा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कानून व्यवस्था पर भी नजर

बालू खनन और कानून व्यवस्था को लेकर के उलझी सरकार इस बात को सुलझाने में लगी है. जिस तरीके से कोरिया में भाजपा के ही नेताओं को गाड़ी में जिंदा जला दिया गया वह छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है. हालांकि इस पर भी सफाई आ गई, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि पूरा मामला हमारी नजर में है और इस पर कार्रवाई जरूर होगी. लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि सत्ता पक्ष कानून व्यवस्था और कानून के राज का मामला बताने वाली सरकार कि इस शासन काल में ऐसे जघन्य अपराध हो क्यों रहे हैं और विपक्ष सवाल भी यही उठा रहा है.

दीपक बैज ने कहा- सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस का तंज

बैठक को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास में इमरजेंसी बैठक चलाई गई है. मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा में यह पाया गया कि काम फैलियर रहा है. दीपक बैज ने कहा कि कामकाज की समीक्षा में सबके काम असंतोष जनक पाए गए हैं. इसे लेकर मुख्यमंत्री ने उन लोगों को इस्तीफा देने के लिए कहा है. जो मंत्री बैठक में शामिल थे उन लोगों ने भी कहा कि मुख्यमंत्री के काम की समीक्षा होनी चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री भी फेल हैं.

एक बात बिल्कुल साफ है कि मंत्रियों को इस्तीफा के लिए कहा गया लेकिन जो मंत्री थे वह सभी लोग मुख्यमंत्री के इस्तीफा को लेकर अड़ गए- दीपक बैज, PCC चीफ

दीपक बैज ने कहा कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है. विकास का कोई काम हो नहीं रहा है.