राजधानी रायपुर के कई वार्ड इस साल भी टैंकर भरोसे, मार्च के आखिरी सप्ताह से ही 40 वार्डों में टैंकर से पानी सप्लाई
गर्मी आते ही रायपुर में वाटर लेवल नीचे, मार्च से ही टैंकर से हो रही सप्लाई, 6, 8, 9 और 10 जोन में ज्यादा परेशानी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 7, 2026 at 5:00 PM IST
रायपुर: गर्मी का मौसम शुरू होते ही प्रदेश की राजधानी रायपुर में जल संकट गहरा जाता है. महानगर की तर्ज पर विकसित होते रायपुर में पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए कई वार्डवासी टैंकर पर निर्भर हो जाते हैं. हर साल की तरह इस बार भी रायपुर नगर निगम क्षेत्र के 70 वार्ड में से 40 वार्ड में पानी की आपूर्ति पानी टैंकर के माध्यम से मार्च के अंतिम सप्ताह से ही शुरू हो गई है.
अधिकारियों ने दिए कई तर्क
जून महीने के प्रथम सप्ताह तक पानी टैंकर के माध्यम से 40 वार्ड में पानी की सप्लाई लगातार की जाएगी. गर्मी के दिनों में पेयजल संकट को लेकर अधिकारियों का अपना तर्क है. उनका कहना है कि गर्मी के दिनों में वाटर लेवल काफी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से वार्डों में पानी की आपूर्ति बराबर नहीं हो पाती. इसके साथ ही दूसरा बड़ा तर्क यह भी दिया गया कि आउटर के इलाके में नई कॉलोनी बनने के साथ ही बसाहट भी बढ़ रही है. जिसकी वजह से भी गर्मी के दिनों में पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है.
पॉइंट तय कर हो रही सप्लाई
लोकेश्वर साहू नगर निगम अपर आयुक्त ने बताया कि इस साल गर्मी के दिनों में रायपुर नगर निगम के लगभग 40 वार्डों में पानी की कमी महसूस की जा रही है. जिसको देखते हुए 50 पानी टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है. किसी जगह से शिकायत मिल रही है या फिर नलकूप सूख गए हैं तो उन क्षेत्रों में नगर निगम पॉइंट निर्धारित कर पानी टैंकर के माध्यम से जल की आपूर्ति कर रही है.
पिछले साल की तुलना में इस साल पानी टैंकर की संख्या में भी इजाफा हुआ है. शहर के सभी जोन कमिश्नरों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी कॉलोनी या मोहल्ले में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न न होने पाए.- लोकेश्वर साहू, नगर निगम अपर आयुक्त
इन जोन में ज्यादा असर
अपर आयुक्त ने बताया कि इस साल जोन 6, 8, 9 और 10 जो आउटर के जोन है वहां पर ज्यादा समस्या आ रही है. क्योंकि वहां पर तेजी से नई कॉलोनियां बनने के साथ ही तेजी से बसाहट भी बढ़ रही है. जिसकी वजह से पेयजल संकट गहराने लगा है. निजी बोर और ट्यूबवेल के कारण भी पानी का संकट हो रहा है.टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति मार्च महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई है जो बारिश शुरू होते तक चलेगी.