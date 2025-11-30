ETV Bharat / state

रायपुर चौपाटी विवाद पर विकास उपाध्याय की खुली चुनौती, कहा- कांग्रेस दस्तावेजों के साथ बहस के लिए तैयार

यूथ हब फूड कोर्ट पर BJP की बुलडोजर राजनीति, कांग्रेस का तीखा प्रहार कहा- हिम्मत है तो सामने आओ, दस्तावेजों संग खुली बहस करो

रायपुर चौपाटी विवाद पर विकास उपाध्याय की खुली चुनौती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 30, 2025 at 8:48 PM IST

रायपुर: यूथ हब फूड कोर्ट को लेकर राजनीति अब भी जारी है. कांग्रेस नेताओं ने रविवार को साईंस कॉलेज स्थित यूथ हब फूड कोर्ट के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा नेताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे समय और तारीख बताएं, कांग्रेस दस्तावेज़ों के साथ खुली बहस के लिए तैयार है. उन्होंने यह चुनौती मंत्री अरुण साव, विधायक राजेश मुणत, और महापौर मीनल चौबे को दी.

रायपुर चौपाटी विवाद, यूथ हब फूड कोर्ट को लेकर राजनीति अब भी जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाजपा की जिद ने मिनटों में बर्बाद कर दिया फूड कोर्ट: उपाध्याय ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की हठधर्मिता और राजनीतिक अहंकार के कारण एक सफल, व्यवस्थित और युवाओं का प्रिय फूड कोर्ट देखते ही देखते मलबे में बदल गया. उन्होंने कहा कि यह फूड कोर्ट हजारों छात्रों और युवाओं के लिए सुविधाजनक स्थान था.

विधायक राजेश मूणत और महापौर मीनल चौबे ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए फूड कोर्ट में दुकानें मांगी थीं. जब दुकान मांग रहे थे तब फूड कोर्ट वैध था. आज राजनीतिक स्वार्थ में इसे अवैध बता दिया गया. यह भाजपा की दोहरी नीति है.- विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक

हाईकोर्ट ने मूणत की याचिका पहले ही खारिज कर दी थी: विकास उपाध्याय ने जानकारी दी कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत द्वारा फूड कोर्ट के खिलाफ लगी याचिका हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी, क्योंकि फूड कोर्ट का निर्माण विधिक प्रक्रिया के तहत पूरा हो चुका था. इसके बाद भी भाजपा नेताओं ने मनमानी कार्रवाई कराई.

विकास उपाध्याय ने कहा- कांग्रेस दस्तावेजों के साथ बहस के लिए तैयार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाजपा नेता जनता को भ्रमित कर रहे: शहर अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, आकाश तिवारी और अन्य नेताओं ने कहा, भाजपा नेता कभी मास्टर प्लान का सहारा लेते हैं, तो कभी जमीन को खेल विभाग की बताते हैं. जबकि खेल विभाग ने नगर निगम को स्पष्ट पत्र जारी किया था, जिसमें लिखा था कि इस भूमि का उपयोग निगम किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए कर सकता है. आज भी यह भूमि निगम के रिकॉर्ड में यूथ हब के नाम से दर्ज है.

रायपुर चौपाटी विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बूढ़ा तालाब चौपाटी पर चुप क्यों है भाजपा?: कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि, यदि भाजपा फूड कोर्ट को अवैध बताती है, तो बूढ़ा तालाब चौपाटी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों केवल छात्रों और युवाओं के इस फूड कोर्ट को निशाना बनाया गया?

यूथ हब फूड कोर्ट पर BJP की बुलडोजर राजनीति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह लड़ाई दुकानदारों की नहीं, युवाओं के अधिकारों की है: कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ दुकानों का मामला नहीं, बल्कि युवाओं के अधिकारों और उनके सार्वजनिक स्पेस की सुरक्षा की लड़ाई है. कांग्रेस ने कहा कि वह इस मुद्दे पर पूरी मजबूती के साथ संघर्ष जारी रखेगी.

