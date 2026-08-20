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नाली में मासूम की मौत से लेकर सेप्टिक टैंक हादसों तक, निगम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

नवंबर 2025 में हीरापुर, जोन क्रमांक 8 क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान की साइट पर कॉलम के लिए खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में गिरने से दो मौसेरे भाइयों की मौत हो गई. इस घटना ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी की जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े किए.

पिछले साल गुलमोहर पार्क में निगम द्वारा लगभग 100 फीट के सेप्टिक टैंक के लिए खोदे गए गड्ढे में तीन बच्चे गिर गए थे. इस घटना में 7 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस मामले को लेकर भी सुरक्षा इंतजामों और जिम्मेदारी पर सवाल उठे.

आकाश तिवारी ने निगम क्षेत्र में पहले हुई घटनाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि बार-बार होने वाले ऐसे हादसे यह सवाल खड़ा करते हैं कि क्या नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुरक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता दी जा रही है.

नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि काव्यांश साहू की मौत के मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्थानीय लोगों ने समस्या को लेकर लगातार आवेदन दिए थे, तो समय रहते नाले को कवर्ड क्यों नहीं किया गया. यदि आवेदन निगम के संज्ञान में थे, तो उस पर कार्रवाई की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी और अब तक उस जिम्मेदार अधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए केवल जांच या आश्वासन पर्याप्त नहीं होगा. नालों, खुले गड्ढों और सेप्टिक टैंकों को लेकर निगम को ठोस सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही तय करनी होगी.

आकाश तिवारी ने कहा कि यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल है. उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में भी निगम सीमा क्षेत्र में नाले, गड्ढे और सेप्टिक टैंक से जुड़ी कई घटनाओं में लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई का अभाव दिखाई देता है.

रायपुर: नगर निगम क्षेत्र में नाले, गड्ढों और सेप्टिक टैंकों से जुड़ी लापरवाही अब मासूम जिंदगियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है. अमलीडीह के गांधीनगर में 5 वर्षीय बालक काव्यांश साहू की नाले में गिरने से हुई मौत ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना के बाद रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने निगम आयुक्त से मुलाकात कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की. उनका आरोप है कि स्थानीय लोगों द्वारा कवर्ड नाले के काम को लेकर मुख्यमंत्री के सुशासन तिहार में पांच-पांच आवेदन दिए जाने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं हुई.

3. राजेंद्र नगर में डेढ़ वर्षीय बच्चे की मौत

राजेंद्र नगर में भी घर के बाहर निर्माणाधीन पानी की टंकी के लिए बनाए गए गड्ढे में डूबने से डेढ़ वर्षीय बच्चे की मौत हो चुकी है. इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि खुले और असुरक्षित गड्ढे बच्चों के लिए किस तरह जानलेवा साबित हो सकते हैं.

4. रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में दो लोगों की मौत

रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सेप्टिक टैंक के गड्ढे में दम घुटने से दो लोगों की मौत का मामला भी सामने आ चुका है.इस घटना ने सेप्टिक टैंक की सफाई और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए.

5. अशोका बिरियानी में सफाई के दौरान मौत

अशोका बिरियानी में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत की घटना का भी आकाश तिवारी ने उल्लेख किया.उन्होंने कहा कि सेप्टिक टैंक की सफाई जैसे जोखिमपूर्ण कार्यों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी जानलेवा हो सकती है.

कवर्ड नालों के सभी आवेदनों का जल्द हो निराकरण

नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने निगम आयुक्त को सुझाव दिया कि नगर निगम में कवर्ड नालों से संबंधित जितने भी आवेदन लंबित हैं, उनका जल्द से जल्द निराकरण कराया जाए. उन्होंने कहा कि लोगों को किसी हादसे के बाद कार्रवाई का इंतजार नहीं करना चाहिए. यदि किसी क्षेत्र में नाला खुला है और वहां दुर्घटना की आशंका है, तो निगम को आवेदन मिलने के बाद तत्काल स्थल निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा और निर्माण कार्य सुनिश्चित करना चाहिए.

800 बच्चों वाले स्कूल के सेप्टिक टैंक की सफाई पर भी सवाल

बैठक के दौरान पार्षद रोनिता प्रकाश जगत ने शासकीय प्राथमिक शाला से जुड़े सेप्टिक टैंक की सफाई का मुद्दा भी उठाया. मस्जिद के पास स्थित इस स्कूल में लगभग 800 बच्चे पढ़ाई करते हैं. पार्षद के अनुसार, सेप्टिक टैंक की सफाई के संबंध में 28 अप्रैल 2026 को जोन क्रमांक 7 के जोन आयुक्त को आवेदन दिया गया था. इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने निगम अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.उन्होंने कहा कि जब किसी स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और सेप्टिक टैंक की सफाई जैसी बुनियादी आवश्यकता के लिए वार्ड पार्षद को बार-बार पत्र देना पड़ रहा है, तो यह निगम के स्वास्थ्य और सफाई अमले की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न है.

क्या सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए भी आयुक्त को देना पड़ेग ज्ञापन

आकाश तिवारी ने कहा कि स्कूल जैसे संवेदनशील स्थान पर सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए तीन-चार आवेदन देने के बाद भी काम नहीं होना गंभीर मामला है.उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब सेप्टिक टैंक की सफाई जैसे नियमित निगम कार्यों के लिए भी नगर निगम के मुख्य आयुक्त को ज्ञापन देना पड़ेगा? यदि वार्ड स्तर पर दिए गए आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती, तो फिर जोन स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही क्या है? उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी और संबंधित जोन अमले की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने की मांग भी की.

अवैध निर्माण पर केवल नोटिस देकर खानापूर्ति का आरोप

बैठक में पार्षद रेणू जयंत साहू के वार्ड में हो रहे अवैध निर्माण का मुद्दा भी उठाया गया. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि अवैध निर्माण के मामलों में केवल नोटिस जारी कर कार्रवाई की औपचारिकता पूरी की जा रही है.इस मामले में उन्होंने निगम आयुक्त से ठोस कार्रवाई की मांग की. निगम आयुक्त की ओर से जल्द कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिए जाने की बात भी सामने आई.

वार्ड पार्षद संदीप साहू के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग

इस दौरान वीर सावरकर नगर वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद संदीप साहू भी नेता प्रतिपक्ष के साथ निगम आयुक्त से मिले. उन्होंने जोन क्रमांक 8 की कमिश्नर द्वारा उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और स्पष्ट जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा.नेता प्रतिपक्ष ने भी मामले में निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की.

एक साथ कई मुद्दों पर निगम आयुक्त से मुलाकात

रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस के पार्षदों ने निगम आयुक्त से मुलाकात कर अलग-अलग वार्डों की समस्याएं सामने रखीं. इस दौरान पार्षद संदीप साहू, जयश्री सत्यनारायण नायक, शेख मुशीर, अर्जुमन ढेबर, रेणु जयंत साहू, दीपमनी राम साहू, रोनिता प्रकाश जगत सहित कांग्रेस के अन्य पार्षद उपस्थित रहे और उन्होंने अपने-अपने वार्डों से जुड़े मुद्दे निगम आयुक्त के समक्ष रखे.