जेल में 'स्किल डेवलपमेंट', पुरुषों बंदियों ने सिखा कंप्यूटर, महिलाओं को मिला ब्यूटी पार्लर का हुनर, रिहाई के बाद आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी
रायपुर सेंट्रल जेल में 40 पुरुष बंदियों, 30 महिला बंदियों को प्रशिक्षण के बाद दिए गए प्रमाण-पत्र, रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक का खुला रास्ता
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 22, 2026 at 7:45 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों के अच्छे भविष्य के लिए पहल की गई. यहां 70 बंदियों ने सजा के दौरान वक्त बिताने के बजाय अपने हुनर को निखारने का रास्ता चुना. पुरुष ही नहीं महिला बंदियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की ये पहल ‘निश्चय कार्यक्रम’ के तहत की गई. जिसके बाद प्रमाण-पत्र भी दिया गया. इस दौरान किसी ने कंप्यूटर चलाना सीखा, तो किसी ने ब्यूटी पार्लर और हेयर ड्रेसिंग का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनने की तैयारी की.
30 महिलाओं ने सीखा ब्यूटी पार्लर का हुनर
बंदियों के सुधार, पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित ‘निश्चय कार्यक्रम’ के अंतर्गत केंद्रीय जेल रायपुर में रविवार को प्रमाण-पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान कंप्यूटर शिक्षा एवं ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 70 बंदियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए. प्रशिक्षण के तहत 40 पुरुष बंदियों को ‘कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट’ का प्रशिक्षण दिया गया. वहीं 30 महिला बंदियों ने असिस्टेंट हेयर ड्रेसर (एडवांस) के तहत ब्यूटी पार्लर और हेयर ड्रेसिंग का हुनर सीखा.
रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक का रास्ता
आज के डिजिटल दौर में कंप्यूटर का ज्ञान रोजगार के नए अवसरों की कुंजी बन चुका है. ऐसे में पुरुष बंदियों को दिया गया कंप्यूटर प्रशिक्षण उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. वहीं महिला बंदियों के लिए ब्यूटी पार्लर और हेयर ड्रेसिंग का प्रशिक्षण स्वरोजगार की संभावनाएं खोल सकता है.
निश्चय कार्यक्रम सकारात्मक बदलाव का माध्यम: हिमांशु गुप्ता
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ के महानिदेशक हिमांशु गुप्ता रहे. उन्होंने प्रशिक्षण पूरा करने वाले बंदियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए. साथ ही उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि जेलों में बंदियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना सुधारात्मक प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. निश्चय कार्यक्रम इसी उद्देश्य को साकार करने की दिशा में सार्थक पहल है.
वर्तमान डिजिटल युग में कंप्यूटर शिक्षा रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों का महत्वपूर्ण आधार बन गई है. वहीं महिला बंदियों को हेयर ड्रेसिंग एवं ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण रिहाई के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी- हिमांशु गुप्ता, जेल महानिदेशक
खुलेंगे जिंदगी में आगे बढ़ने के नए रास्ते
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जन शिक्षण संस्थान रायपुर के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ठाकुर राम सिंह ने भी बंदियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के साथ जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं. तकनीकी ज्ञान और व्यावसायिक दक्षता का ये प्रशिक्षण बंदी के भविष्य में लाभदायक होगा.
जेलों को सजा के साथ सुधार और पुनर्वास का केंद्र बनाने की पहल
निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से बंदियों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है. इससे व्यक्तित्व विकास, व्यवहार में सकारात्मक बदलाव और पुनर्वास को प्रोत्साहित किया जा रहा है. जेल में रहते हुए नया हुनर सीखने से बंदियों को अपने समय का रचनात्मक उपयोग करने और रिहाई के बाद आत्मनिर्भर जीवन की तैयारी करने का अवसर मिल रहा है.
कार्यक्रम में केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री, जन शिक्षण संस्थान रायपुर के निदेशक अतुल सिंह तथा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के छत्तीसगढ़-झारखंड स्टेट एंगेजमेंट ऑफिसर वैभव अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे.