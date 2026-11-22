ETV Bharat / state

जेल में 'स्किल डेवलपमेंट', पुरुषों बंदियों ने सिखा कंप्यूटर, महिलाओं को मिला ब्यूटी पार्लर का हुनर, रिहाई के बाद आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी

जेल में 'स्किल डेवलपमेंट', रुषों बंदियों ने सिखा कंप्यूटर, महिलाओं को मिला ब्यूटी पार्लर का हुनर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों के अच्छे भविष्य के लिए पहल की गई. यहां 70 बंदियों ने सजा के दौरान वक्त बिताने के बजाय अपने हुनर को निखारने का रास्ता चुना. पुरुष ही नहीं महिला बंदियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की ये पहल ‘निश्चय कार्यक्रम’ के तहत की गई. जिसके बाद प्रमाण-पत्र भी दिया गया. इस दौरान किसी ने कंप्यूटर चलाना सीखा, तो किसी ने ब्यूटी पार्लर और हेयर ड्रेसिंग का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनने की तैयारी की.

रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक का खुला रास्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 30 महिलाओं ने सीखा ब्यूटी पार्लर का हुनर बंदियों के सुधार, पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित ‘निश्चय कार्यक्रम’ के अंतर्गत केंद्रीय जेल रायपुर में रविवार को प्रमाण-पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान कंप्यूटर शिक्षा एवं ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 70 बंदियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए. प्रशिक्षण के तहत 40 पुरुष बंदियों को ‘कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट’ का प्रशिक्षण दिया गया. वहीं 30 महिला बंदियों ने असिस्टेंट हेयर ड्रेसर (एडवांस) के तहत ब्यूटी पार्लर और हेयर ड्रेसिंग का हुनर सीखा.