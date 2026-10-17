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रायपुर बस सर्विस के कंडक्टर का मिला शव, ISBT बस स्टैंड का मामला, पुलिस जांच में जुटी

रायपुर बस सर्विस के कंडक्टर का मिला शव ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के टिकरापारा थाना अंतर्गत भाटागांव स्थित इंटरस्टेट बस टर्मिनल में खड़ी रायपुर बस सर्विस की बस में कंडक्टर का लटका हुआ शव मिला है. घटना की सूचना मिलने के बाद शनिवार को टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच की. कंडक्टर की पहचान 42 वर्षीय वसीम मोहम्मद के रूप में हुई है.फिलहाल बस कंडक्टर ने आत्महत्या क्यों की इसकी जांच की जा रही है. बस के अंदर कंडक्टर ने शुक्रवार की रात अपनी जान दी है . पुलिस ने डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है.

रायपुर बस सर्विस के कंडक्टर का मिला शव