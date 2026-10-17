रायपुर बस सर्विस के कंडक्टर का मिला शव, ISBT बस स्टैंड का मामला, पुलिस जांच में जुटी
रायपुर ISBT बस स्टैंड में बस के अंदर कंडक्टर का शव मिला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 8:05 PM IST
रायपुर : रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के टिकरापारा थाना अंतर्गत भाटागांव स्थित इंटरस्टेट बस टर्मिनल में खड़ी रायपुर बस सर्विस की बस में कंडक्टर का लटका हुआ शव मिला है. घटना की सूचना मिलने के बाद शनिवार को टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच की. कंडक्टर की पहचान 42 वर्षीय वसीम मोहम्मद के रूप में हुई है.फिलहाल बस कंडक्टर ने आत्महत्या क्यों की इसकी जांच की जा रही है. बस के अंदर कंडक्टर ने शुक्रवार की रात अपनी जान दी है . पुलिस ने डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है.
रायपुर बस सर्विस के कंडक्टर का मिला शव
टिकरापारा थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि शनिवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि राजधानी के भाटागांव स्थित बस स्टैंड में रायपुर बस सर्विस के एक बस के अंदर एक कंडक्टर का शव है.इस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची थी.फंदे से कंडक्टर वसीम मोहम्मद की लाश लटकी हुई पाई गई.
कंडक्टर वसीम मोहम्मद मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के ग्राम वरवैली का निवासी था. परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस ने मर्ग पंचनामा की कार्यवाही करने के बाद डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा- राजेश सिंह,थाना प्रभारी
बस के अंदर शव मिलने की सूचना मिलने के बाद टिकरापारा पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाएं और आगे की जांच शुरू की है.लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है कि आखिर बस के कंडक्टर ने किन परिस्थितियों में जान दी है, या किसी तरह का विवाद वजह है इसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है.पुलिस फिलहाल कंडक्टर के साथियों से पूछताछ कर रही है.
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