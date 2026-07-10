ETV Bharat / state

इस चोर को ब्रांडेड फुटवियर पसंद हैं...! रायपुर में घरों से जूते चोरी की घटना CCTV में कैद

राजधानी में अनोखा और शातिर चोर, घरों से ब्रांडेड जूते चुराकर हो जाता है फरार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस तलाश में जुटी

branded shoes thief
रायपुर में घरों से जूते चोरी की घटना CCTV फुटेज में कैद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: राजधानी रायपुर में एक शातिर और अनोखा चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. यह घरों में चोरी करते सोने-चांदी या फिर कैश चोरी नहीं करता बल्कि जूतों पर हाथ साफ करता है. मामला राजधानी के खम्हारडीह थाना अंतर्गत राजीव नगर इलाके का है.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस तलाश में जुटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ब्रांडेंड कंपनियों के जूते पसंद हैं !

जूते चोरी करने की वारदात कुछ लोगों के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं. जिसमें चोर आसानी से उस घर में प्रवेश करके ब्रांडेड कंपनियों के जूते चुरा रहा है. इसी में से एक सीसीटीवी फुटेज 8 जुलाई का बताया जा रहा है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जूता चोरी करने वाले चोर की तलाश में लग गई है.

फिलहाल रिपोर्ट दर्ज नहीं

खम्हारडीह थाना प्रभारी भावेश गौतम ने बताया कि राजीव नगर इलाके में जूता चोरी का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है. इसकी जांच पुलिस कर रही है. लेकिन जिनके भी घरों से जूते चोरी हुए हैं उन्होंने इस मामले में कोई भी शिकायत या रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराई है. हालांकि फुटेज के आधार पर जांच जारी है.

branded shoes thief
राजधानी में अनोखा और शातिर चोर, घरों से ब्रांडेड जूते चुराकर हो जाता है फरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिलहाल जूता चोरी करने वाले शातिर चोर का नाम क्या है और आखिर वो चोरी के नाम पर केवल जूता ही क्यों चोरी कर रहा है यह गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा हो पाएगा.

दुर्ग में फिल्मी स्टाइल में लूटपाट, जबरन पेटीएम से पैसे कराए ट्रांसफर, स्कूटी भी लूटी
चारामा में दुकानों और मकानों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी और एक नाबालिग पकड़े गए
सावन से पहले कवर्धा के महादेव मंदिर में चोरी, चांदी का मुकुट और त्रिशूल ले उड़े चोर

TAGGED:

SHOES THIEF CCTV
RAIPUR UNIQUE THIEF
ब्रांडेड जूते चोरी
BRANDED SHOES THIEF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.