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इस चोर को ब्रांडेड फुटवियर पसंद हैं...! रायपुर में घरों से जूते चोरी की घटना CCTV में कैद

रायपुर में घरों से जूते चोरी की घटना CCTV फुटेज में कैद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: राजधानी रायपुर में एक शातिर और अनोखा चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. यह घरों में चोरी करते सोने-चांदी या फिर कैश चोरी नहीं करता बल्कि जूतों पर हाथ साफ करता है. मामला राजधानी के खम्हारडीह थाना अंतर्गत राजीव नगर इलाके का है.

ब्रांडेंड कंपनियों के जूते पसंद हैं !

जूते चोरी करने की वारदात कुछ लोगों के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं. जिसमें चोर आसानी से उस घर में प्रवेश करके ब्रांडेड कंपनियों के जूते चुरा रहा है. इसी में से एक सीसीटीवी फुटेज 8 जुलाई का बताया जा रहा है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जूता चोरी करने वाले चोर की तलाश में लग गई है.

फिलहाल रिपोर्ट दर्ज नहीं

खम्हारडीह थाना प्रभारी भावेश गौतम ने बताया कि राजीव नगर इलाके में जूता चोरी का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है. इसकी जांच पुलिस कर रही है. लेकिन जिनके भी घरों से जूते चोरी हुए हैं उन्होंने इस मामले में कोई भी शिकायत या रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराई है. हालांकि फुटेज के आधार पर जांच जारी है.

राजधानी में अनोखा और शातिर चोर, घरों से ब्रांडेड जूते चुराकर हो जाता है फरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिलहाल जूता चोरी करने वाले शातिर चोर का नाम क्या है और आखिर वो चोरी के नाम पर केवल जूता ही क्यों चोरी कर रहा है यह गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा हो पाएगा.