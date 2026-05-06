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बाउंसर जीजा ने दो सालियों पर चलाई गोली, एक की मौत, दूसरी गंभीर

रायपुर: रायपुर कमिश्नरेट अंतर्गत पंडरी थाना क्षेत्र के मोवा इलाके में स्थित उषा प्राइड में गोली बारी की घटना हुई है. गोली चलाने वाले का नाम जितेंद्र वर्मा है, जो बाउंसर का काम करता है. उसके पास लाइसेंसी पिस्टल है. इसी पिस्टल से आरोपी ने अपनी सालियों पर गोलियां चलाई.

पुलिस उपायुक्त मयंक गुर्जर ने घटना के बारे में बताया. उन्होंने बताया- बाउंसर जितेंद्र वर्मा का पत्नी खिलेश्वरी वर्मा से पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है. मंगलवार को भी दोनों के बीच कहासुनी और विवाद हुआ. इसके बाद उसकी पत्नी बच्चे को लेकर अपनी बहन गीतांजलि वर्मा के घर पहुंची और बच्चे को वहीं छोड़कर दूसरी बहन के घर चली गई. रात में आरोपी जितेंद्र ने पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की. लेकिन उससे बात नहीं हुई, जिसके बाद वह गुस्से में पिस्टल लेकर साली के घर पहुंच गया. अपनी दोनों सालियों गीतांजलि वर्मा और दुर्गेश्वरी वर्मा से बच्चे से मिलने की जिद करने लगा. उन्होंने बताया कि बच्चा घर पर नहीं है और उसे वहां से जाने के लिए कहा. इस बात से आरोपी नाराज हो गया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.

आरोपी जीजा, जिसने सालियों पर चलाई गोली, एक की मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)

एक साली की मौत, दूसरी की हालत गंभीर

एक गोली गीतांजलि के माथे पर लगी जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. वहीं दूसरी गोली दुर्गेश्वरी के पेट में लगी. गंभीर हालत में उसे डीकेएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

पारिवारिक विवाद में गोलीबारी

पुलिस के मुताबिक आरोपी को बच्चे से नहीं मिलने देने और पारिवारिक विवाद के चलते ससुराल में जाकर गोलीबारी की. आरोपी बाउंसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.