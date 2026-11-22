सीएम साय की हुंकार, युवा मोर्चा तैयार, गांव-गांव पहुंचेगी सरकार, विकसित भारत का सपना होगा साकार
रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक, CM साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह हुए शामिल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 22, 2026 at 8:29 PM IST
रायपुर: भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की अहम बैठक हुई. जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा. मुख्यमंत्री ने युवा मोर्चा को भाजपा की ऊर्जा और भविष्य बताते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया. वहीं संगठन महामंत्री ने 25 दिन की कार्ययोजना के तहत सेवा दूत बनकर मैदान में उतरने का मंत्र दिया.
युवा शक्ति के दम पर साकार होगा विकसित भारत का सपना
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की ऊर्जा और भविष्य है. छत्तीसगढ़ के युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं. राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास, खेल और उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध करा रही है.
युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के संकल्प से जोड़ें. नक्सल मुक्त बस्तर, विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत 2047 का सपना युवा शक्ति के दम पर ही साकार होगा. बस्तर से सरगुजा तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सेवा, समर्पण और अनुशासन के साथ प्रदेश और देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दे रहे हैं.
2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति का शुभारंभ हुआ जिसमें हम भी शामिल हुए हैं. युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है, इनके कंधों में बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी की रीति-नीति को और शासन के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने की. मुझे पूरा विश्वास है कि ये युवा मोर्चा का कार्य समिति उपयोगी साबित होगी.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री
जनसेवा में युवा मोर्चा की अहम भूमिका: किरण देव
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं. हर चुनाव, आंदोलन और जनसेवा के कार्य में युवा मोर्चा सबसे आगे रहता है. प्रदेश सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है. युवा मोर्चा की जिम्मेदारी है कि सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाए. उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, नए युवाओं को जोड़ने और सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक सक्रिय रहने का आह्वान किया.
सेवा दूत बनकर करें प्रवास: कर्मवीर सिंह
प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने संगठन को भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति बताया. कहा कि युवा मोर्चा इस शक्ति का सबसे गतिशील हिस्सा है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से 25 दिन की कार्ययोजना के तहत सेवा दूत बनकर प्रवास करने और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया. साथ ही प्रत्येक बूथ पर युवाओं की टीम तैयार करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि अनुशासन, समयबद्धता और निरंतर संपर्क ही संगठन की सफलता का मूल मंत्र है.
सामाजिक परिवर्तन के वाहक बनें युवा कार्यकर्ता: अर्पिता बड़जेना
युवा मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री अर्पिता बड़जेना ने छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि यहां के युवाओं में जोश, अनुशासन और सेवा भावना पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है. उन्होंने कहा कि युवा कार्यकर्ता केवल राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित न रहें, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के वाहक बनें. खेल, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति और डिजिटल साक्षरता जैसे अभियानों में अग्रणी भूमिका निभाएं. युवाओं की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का प्रयास करें और उन्हें राष्ट्र प्रथम की भावना से जोड़ें.
बूथ सशक्तिकरण पर जोर
भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने कहा कि प्रदेश कार्यसमिति की बैठक से युवा मोर्चा को नई दिशा और ऊर्जा मिली है. प्रदेश के सभी जिलों में कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठन के लिए काम कर रहे हैं. बूथ सशक्तिकरण जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवा मोर्चा प्रदेश के हर युवा तक पहुंचेगा. हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्रत्येक युवा को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ना है.
दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में बनी संगठन विस्तार की रणनीति
प्रदेश कार्यसमिति बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, डॉ. नवीन मार्कंडेय, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश मूणत, संजय श्रीवास्तव, अनुराग सिंहदेव और अमित साहू सहित राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूपेंद्र नाग, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हिमांशु यादव, राष्ट्रीय सह कार्यालय प्रभारी मोहित सोनी, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य गजेंद्र सिंह तोमर एवं अनमोल झा, प्रदेश प्रभारी वैभव बैस सहित बड़ी संख्या में भाजयुमो पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए.