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सीएम साय की हुंकार, युवा मोर्चा तैयार, गांव-गांव पहुंचेगी सरकार, विकसित भारत का सपना होगा साकार

रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की अहम बैठक हुई. जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा. मुख्यमंत्री ने युवा मोर्चा को भाजपा की ऊर्जा और भविष्य बताते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया. वहीं संगठन महामंत्री ने 25 दिन की कार्ययोजना के तहत सेवा दूत बनकर मैदान में उतरने का मंत्र दिया.

भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की अहम बैठक में शामिल हुए सीएम साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH) युवा शक्ति के दम पर साकार होगा विकसित भारत का सपना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की ऊर्जा और भविष्य है. छत्तीसगढ़ के युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं. राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास, खेल और उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध करा रही है.