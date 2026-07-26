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रायपुर में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने ईवी ऑटो को मारी टक्कर, दोनों वाहन क्षतिग्रस्त

तेज रफ्तार कार ने ईवी ऑटो को मारी टक्कर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

तेज रफ्तार कार ने ईवी ऑटो को मारी टक्कर, दोनों वाहन क्षतिग्रस्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: भनपुरी चौक से पहले हनुमान मंदिर के पास रविवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला. एक तेज रफ्तार कार ने ईवी ऑटो को जोरदार टक्कर मारी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो सड़क किनारे नाली में जा गिरा, जबकि बेकाबू कार बिजली के पोल से जा टकराई. हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोग घायल हुए हैं.

जानकारी के मुताबिक कार बेहद तेज रफ्तार में थी. टक्कर लगते ही ईवी ऑटो सड़क से उछलकर नाली में जा गिरा. वहीं कार अनियंत्रित होकर सीधे सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े.

एयरबैग खुलने से बची कार सवार की जान

पोल से टकराते ही कार का एयरबैग खुल गया. शुरुआती कयास लगाए जा रहे हैं कि एयरबैग खुलने की वजह से कार सवार को गंभीर चोट नहीं आई. हालांकि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है.

कार की टक्कर से नाले में गिरा ऑटो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऑटो और कार दोनों के परखच्चे उड़े, कई घायल

हादसे में ईवी ऑटो और कार दोनों को भारी नुकसान पहुंचा है. ऑटो में सवार लोगों और कार चालक को चोटें आई हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

तेज रफ्तार कार ने ईवी ऑटो को मारी टक्कर, दोनों वाहन क्षतिग्रस्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई सवालों के जवाब अभी बाकी

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कार कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी. कार में कितने लोग सवार थे और ऑटो में कितने यात्री मौजूद थे. मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है.