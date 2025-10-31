ETV Bharat / state

रायपुर बंद दिखा बेअसर, जोहार पार्टी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के कई नेता हाउस अरेस्ट

महतारी प्रतिमा में तोड़फोड़ को लेकर रायपुर बंद बुलाया गया था लेकिन चैंबर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन नहीं मिला.

रायपुर बंद दिखा बेअसर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 31, 2025 at 5:07 PM IST

Updated : October 31, 2025 at 6:34 PM IST

रायपुर: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना (CKS) ने 31 अक्टूबर को रायपुर बंद का आह्वान किया था, लेकिन इसका खास असर राजधानी में नहीं दिखा. दरअसल, VIP चौक पर स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में 23 अक्टूबर को तोड़-फोड़ हुई थी, इसी का विरोध कार्यकर्ता कर रहे थे.

नहीं मिला समर्थन: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और CKS के बंद को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन नहीं मिला. इस वजह से राजधानी रायपुर के मार्केट पूरी तरह से खुले दिखे. हालांकि राजधानी के आउटर में कुछ जगहों पर दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद की लेकिन वह भी कुछ देर के लिए ही बंद थी.

पुलिस ने की कार्रवाई: सुबह से कार्यकर्ता शहर के दुकानदारों से दुकान बंद रखने की अपील कर रहे है थे.जोहर पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांत यदु ने बताया कि, सुबह से पुलिस ने हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है. कार्यकर्ता और पदाधिकारी को रायपुर के डंगनिया के मंगल भवन को अस्थाई जेल बनाकर अरेस्ट किया गया है. जिसमें पुरुषों के साथ ही महिलाएं भी शामिल हैं.

हाउस अरेस्ट किए गए: बंद को देखते हुए पुलिस ने दूसरे जिलों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए. छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी को रायपुरा स्थित चंद्राकर हॉस्टल में भी अरेस्ट करके रखा गया. पुलिस ने हॉस्टल के दरवाजे पर ताला लगाया था. क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल, प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांत यदु भी हाउस अरेस्ट हुए हैं.

विवादित बयान पर अध्यक्ष अमित बघेल का भी विरोध: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेवा के अध्यक्ष अमित बघेल ने अपने भाषण में कई विवादित बयान भी दिया था. छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा खंडित करने के बाद अमित बघेल ने बयान जारी किया था. इस दौरान सिंधी और अग्रवाल के आराध्य देव झुलेलाल साईं और महाराजा अग्रसेन के खिलाफ भी उसने गलत टिप्पणी की. साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के खिलाफ अपशब्द कहे जिसे लेकर अमित बघेल का विरोध भी हो रहा है.

इस मामले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ कोतवाली थाने में FIR भी दर्ज की गई है. छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को 23 अक्टूबर को तोड़े जाने के बाद प्रशासन की ओर से 26 अक्टूबर को नई प्रतिमा स्थापित की गई है. साथ ही उसी दिन मूर्ति तोड़े जाने वाले आरोपी जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था उसे भी गिरफ्तार किया गया था.

