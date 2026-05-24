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रायपुर और बलौदाबाजार पुलिस को मिली हाईटेक मोबाइल फॉरेंसिक वैन, अब मौके पर ही होगी वैज्ञानिक जांच

रायपुर और बलौदाबाजार पुलिस को मिली हाईटेक मोबाइल फॉरेंसिक वैन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

राजधानी रायपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में डायरेक्टर एफएसएल सुशील चंद्र द्विवेदी और रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने दो अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अब अपराध स्थल पर तुरंत पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से सबूत सुरक्षित किए जा सकेंगे. इससे अपराधों की जांच तेज, पारदर्शी और अधिक सटीक होगी.

पुलिस कमिश्नर ने कहा- मोबाइल फॉरेंसिक वैन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पुलिस जांच को मजबूत करेगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर/बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ में अपराध जांच को आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. सभी जिलों में पुलिस को अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई हैं. राजधानी रायपुर और बलौदाबाजार में भी इन मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. लैब की मदद से अब घटनास्थल पर ही वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने और शुरुआती जांच करने का काम किया जा सकेगा.

पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने कहा कि मोबाइल फॉरेंसिक वैन खासतौर पर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पुलिस जांच को मजबूत करेगी. पहले साक्ष्य लैब तक पहुंचाने में काफी समय लगता था, लेकिन अब मौके पर ही प्रारंभिक जांच संभव होगी.

बलौदाबाजार पुलिस को भी मिली मोबाइल फॉरेंसिक वैन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मोबाइल लैब में क्या-क्या सुविधाएं हैं?

इन हाईटेक वाहनों में आधुनिक फॉरेंसिक उपकरण लगाए गए हैं, जिनकी मदद से कई तरह की जांच मौके पर ही की जा सकेगी.

खून और जैविक सैंपल की शुरुआती जांच

फिंगरप्रिंट संग्रह और परीक्षण

डिजिटल डेटा विश्लेषण

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डेटा रिकवरी

हाई-रेजोल्यूशन फोटोग्राफी

सैंपल संग्रहण किट

माइक्रोस्कोप और अन्य तकनीकी उपकरण

रात के समय भी इन मोबाइल लैब का उपयोग प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा.

बलौदाबाजार पुलिस को भी मिली मोबाइल फॉरेंसिक वैन

बलौदाबाजार भाटापारा जिले में भी पुलिस को आधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक लैब दी गई है. पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा ने वैन को रवाना किया. अधिकारियों के मुताबिक यह वैन हत्या, सड़क हादसे, साइबर अपराध, संदिग्ध मौत और अन्य गंभीर मामलों की जांच में बेहद उपयोगी साबित होगी.

चलती-फिरती लैब से मौके पर ही होगी सैंपलिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साइबर अपराध जांच में भी मिलेगी मदद

नई मोबाइल लैब में डिजिटल डेटा एनालिसिस और डेटा रिट्रीव सिस्टम लगाए गए हैं. इससे मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जरूरी डेटा निकालने में मदद मिलेगी. साइबर अपराधों की जांच में यह तकनीक काफी अहम साबित होगी.

अदालत में मजबूत होंगे वैज्ञानिक साक्ष्य

विशेषज्ञों का मानना है कि वैज्ञानिक साक्ष्य अदालत में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. डीएनए रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट, डिजिटल रिकॉर्ड और जैविक नमूनों की जांच से केस मजबूत होते हैं. अब घटनास्थल पर तुरंत साक्ष्य सुरक्षित होने से जांच की गुणवत्ता और बेहतर होगी.

अपराधियों के लिए बचना होगा मुश्किल

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक जांच बढ़ने से अपराधियों तक पहुंचना आसान होगा. छोटे-छोटे सबूत भी अब मौके पर ही सुरक्षित किए जा सकेंगे, जिससे जांच में तेजी आएगी और निर्दोष लोगों को फंसने से बचाया जा सकेगा.

लोगों का बढ़ेगा भरोसा

तेज और तकनीक आधारित जांच से आम लोगों का भरोसा भी पुलिस व्यवस्था पर मजबूत होगा. नई मोबाइल फॉरेंसिक लैब को छत्तीसगढ़ पुलिस की आधुनिक जांच प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.