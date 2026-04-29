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रायपुर में पशु के साथ क्रूरता और अनाचार, गौ सेवक की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार

पशु के साथ क्रूरता और अनाचार के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है.

Raipur animal cruelty case
रायपुर में पशु के साथ क्रूरता और अनाचार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 29, 2026 at 2:20 PM IST

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रायपुर: राजधानी रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र में पशु के साथ क्रूरता और अनाचार का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस गंभीर मामले में एक आरोपी हमीउद्दीन को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई बुधवार को की गई.

वीडियो के आधार पर हुई पहचान

पुलिस के अनुसार, इस मामले का खुलासा एक वीडियो फुटेज के जरिए हुआ. वीडियो में आरोपी की हरकतें साफ दिखाई दे रही थीं, जिसके आधार पर उसकी पहचान की गई. जांच के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

गौ सेवक ने दर्ज कराई शिकायत

आमानाका थाना प्रभारी सुधांशु बघेल ने बताया कि क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पहले इस घटना की जानकारी एक गौ सेवक को दी थी. इसके बाद गौ सेवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में बताया गया कि आरोपी पिछले करीब 7 दिनों से पशु के साथ क्रूरता और अनाचार कर रहा था.

Raipur animal cruelty case
गौ सेवक की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कानूनी धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया है. सभी जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

पुलिस ने यह भी बताया कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें पशुओं के साथ क्रूरता की गई थी. उन मामलों में भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. ऐसी घटनाओं से लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती हैं. पुलिस ने साफ कहा है कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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