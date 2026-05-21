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गर्मी के कारण रायपुर एयरपोर्ट के संविदा कर्मचारी की मौत, पहले फ्लोर पर मेंटेनेस के दौरान हादसा

पहले फ्लोर से नीचे गिरकर कर्मचारी की मौत, गर्मी के चलते चक्कर आने की आशंका ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

इस संबंध में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा प्रशासन ने जानकारी दी है. जिसके मुताबिक 21 मई 2026 को स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर में एक दुखद घटना हुई. एयरपोर्ट के सिक्योरिटी होल्ड एरिया (SHA) के प्रथम तल पर सुधार कार्य के दौरान विद्युत संविदा कर्मी कुबेर चंद्र साहू को अत्यधिक गर्मी के कारण अचानक चक्कर और बेहोशी महसूस हुई. इसी दौरान वे फॉल सीलिंग की ऊंचाई से नीचे गिर गए.

रायुपर: रायपुर एयरपोर्ट पर पहले प्लोर से एयरपोर्ट के एक कर्मचारी की नीचे गिरने से मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार पहले प्लोर पर लाइट के मेंटेनेंस का काम चल रहा था उसी दौरान गर्मी के कारण चक्कर आने से एक कर्मचारी गिर गया. आनन फानन में एयरपोर्ट के कर्मचारी उसे हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया.

गर्मी के कारण रायपुर एयरपोर्ट के संविदा कर्मचारी की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा गया

घटना की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट प्रबंधन एवं संबंधित अधिकारियों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया. घायल कर्मचारी को प्राथमिक उपचार देने के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन ने तुरंत निकटतम अस्पताल भेजा. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच और उपचार के दौरान कुबेर चंद्र साहू को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना संबंधित पुलिस प्रशासन एवं अन्य सक्षम प्राधिकारियों को दे दी गई है

आगे की जांच जारी

एयरपोर्ट प्रबंधन ने ईटीवी भारत को बताया कि मृतक कुबेर चंद्र साहू रायपुर जिले के जांमगांव के रहने वाले थे. एयरपोर्ट पर जो लाइट फिटिंग हुई है उसकी देख रेख करने का काम करते थे. एयरपोर्ट प्रबंधन घटना के कारणों की जांच कर रहा है. साथ ही संबंधित ठेका एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता एवं सहयोग प्रदान किया जा रहा है.

शुरुआती वजह गर्मी के चलते चक्कर

प्रबंधन ने कहा कि जहां पर काम हो रहा था उसकी उंचाई जमीन से करीब 21 फीट है. उसके ऊपर छत है. चूंकि आज धूप ज्यादा है और गर्मी भी है ऐसे में प्राथमिक कारण में हम यही मान कर चल रहे हैं कि गर्मी के कारण चक्कर आया होगा. कुबेर चंद्र साहू के परिजन भी आ गए हैं सभी को घटना की जगह भी दिखा दी गई है. पुलिस को सूचना दी गई थी पुलिस भी पूरे मामले की जांच करके गई है.