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रामायण फिल्म को लेकर अधिवक्ता ने दर्ज की आपत्ति, निर्माताओं को भेजा कानूनी नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब

रामायण: भाग-1 में वाल्मीकि रामायण से छेड़छाड़ का आरोप अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने फिल्म रामायण: भाग-1 देखी है.फिल्म के डिस्क्लेमर में इसे वाल्मीकि रामायण पर आधारित बताया गया है, लेकिन उनके मुताबिक फिल्म में दिखाए गए कई प्रसंग मूल वाल्मीकि रामायण से मेल नहीं खाते.उन्होंने आरोप लगाया कि कैकसी के प्रसंग से लेकर शूर्पणखा के चित्रण तक कई घटनाओं को मनगढ़ंत तरीके से प्रस्तुत किया गया है.ठाकुर का कहना है कि भगवान श्रीराम के चरित्र, उनकी शालीनता, धनुष भंग और भगवान परशुराम के आगमन जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों को भी मूल ग्रंथों के अनुरूप नहीं दिखाया गया है.उनके मुताबिक, धार्मिक ग्रंथ पर आधारित फिल्म में रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे बदलाव नहीं किए जाने चाहिए, जिनसे मूल कथा और पात्रों की मर्यादा प्रभावित हो. रावण को शोषितों का मसीहा दिखाने पर सबसे बड़ी आपत्ति अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म में रावण के चित्रण को लेकर सबसे गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि फिल्म में रावण को एक अत्याचारी और अहंकारी शासक के बजाय शोषित वर्ग के मसीहा के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया है.उनके अनुसार, फिल्म में राक्षसों को शोषित वर्ग और देवताओं को शोषक वर्ग के तौर पर दिखाया गया है. ठाकुर ने लंका के स्वामित्व को लेकर भी सवाल उठाए हैं.उनका कहना है कि शास्त्रीय वर्णन के अनुसार लंका धनपति कुबेर की थी, जिसे रावण ने अपने भाई से हासिल किया था. जबकि फिल्म में लंका को असुरों की भूमि और देवताओं द्वारा छीनी गई संपत्ति के रूप में दिखाने का आरोप है. उन्होंने कहा कि रावण के संवादों और उसके चरित्र के जरिए एक अलग वैचारिक विमर्श खड़ा करने की कोशिश की गई है.उनके मुताबिक, इस तरह का चित्रण रावण का महिमामंडन करता है और रामायण के मूल संदेश को प्रभावित करता है.

राम-सीता के चरित्र और मर्यादा से छेड़छाड़ का आरोप



ठाकुर ने भगवान श्रीराम और माता सीता के चरित्र चित्रण पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि फिल्म में भगवान राम को संशयग्रस्त और भविष्य को लेकर चिंतित व्यक्ति की तरह दिखाया गया है. वहीं माता सीता को एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो पारंपरिक रामायण के वर्णन से अलग है.उन्होंने कहा कि विवाह के दौरान माता सीता के पारंपरिक आचरण और उस समय की सांस्कृतिक मर्यादाओं का भी ध्यान नहीं रखा गया. फिल्म में राम और सीता के विवाह से पहले मुलाकात और बातचीत के दृश्य दिखाए जाने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है.अधिवक्ता के मुताबिक, भगवान श्रीराम और माता सीता करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। ऐसे में उनके चरित्र और जीवन प्रसंगों को मूल ग्रंथों से अलग तरीके से दिखाना उचित नहीं है.



खर-दूषण युद्ध में सीता और लक्ष्मण को लड़ते दिखाने पर सवाल



फिल्म के एक महत्वपूर्ण युद्ध प्रसंग को लेकर मनोज सिंह ठाकुर ने कहा कि वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में खर-दूषण के नेतृत्व में 14 हजार राक्षसों के आक्रमण का उल्लेख है. इस दौरान भगवान श्रीराम ने लक्ष्मण को माता सीता के साथ सुरक्षित गुफा में जाने का निर्देश दिया था और स्वयं राक्षसों से युद्ध किया था.लेकिन ठाकुर का आरोप है कि फिल्म में माता सीता और लक्ष्मण को भी भगवान श्रीराम के साथ युद्ध करते हुए दिखाया गया है.उन्होंने कहा कि यह मूल ग्रंथ के वर्णन से अलग है और इस तरह के बदलाव से रामायण के वास्तविक घटनाक्रम को बदलने का प्रयास किया गया है.



शूर्पणखा के रूप और राम को धोखा देने वाले दृश्य पर आपत्ति



अधिवक्ता ने शूर्पणखा के प्रसंग को भी विवादित बताया है. उनका आरोप है कि फिल्म में शूर्पणखा को माता सीता का रूप धारण करके भगवान श्रीराम के सामने आते हुए दिखाया गया है.यहां तक कि भगवान राम उसे असली सीता समझकर धोखा खाते हुए दिखाई देते हैं.ठाकुर के अनुसार, वाल्मीकि रामायण में इस तरह का कोई प्रसंग नहीं मिलता. उन्होंने कहा कि शूर्पणखा के मूल स्वरूप और उसके व्यवहार को बदलकर दिखाना धार्मिक कथा के साथ छेड़छाड़ है.



सीता हरण और रावण के वेद मंत्रों वाले प्रसंग पर सवाल



मनोज सिंह ठाकुर ने सीता हरण के दृश्य पर भी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि वाल्मीकि रामायण में माता सीता के हरण के समय उनके द्वारा भगवान श्रीराम और लक्ष्मण को पुकारने तथा विलाप करने का वर्णन है. लेकिन फिल्म में उन्हें कथित तौर पर मूक और निष्क्रिय अवस्था में दिखाया गया है.इसके अलावा उन्होंने रावण के संन्यासी वेश में आने और वेद मंत्रों के उच्चारण से जुड़े दृश्यों पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि फिल्म में माता सीता द्वारा भिक्षा देने से पहले रावण की ऋग्वेद की ऋचाओं के माध्यम से परीक्षा लेने जैसा प्रसंग दिखाया गया है, जिसका मूल वाल्मीकि रामायण में उल्लेख नहीं मिलता.



जटायु और विश्वामित्र के प्रसंगों में बदलाव का आरोप



अधिवक्ता ने महर्षि विश्वामित्र के चित्रण को लेकर भी आपत्ति जताई है.उनका कहना है कि फिल्म में विश्वामित्र जी पर हमले और उनके वेश में राक्षस के आने जैसे प्रसंग दिखाए गए हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण के बालकांड में इसका उल्लेख नहीं मिलता.इसी तरह जटायु को अयोध्या के शुरुआती प्रसंगों में दिखाए जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं.ठाकुर के मुताबिक, वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में वनवास के दौरान जटायु से भगवान श्रीराम की भेंट का वर्णन मिलता है. ऐसे में जटायु को पहले ही अयोध्या में दिखाना मूल कथा के घटनाक्रम में बदलाव है.



जनेऊ, तपस्या और कुबेर पर हमले के दृश्यों पर भी आपत्ति



मनोज सिंह ठाकुर ने भगवान श्रीराम के यज्ञोपवीत यानी जनेऊ के चित्रण पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि भगवान राम सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल में जन्मे थे और उनके वैदिक संस्कारों को फिल्म में उचित तरीके से प्रदर्शित नहीं किया गया है.वहीं रावण की तपस्या और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के प्रसंग को भी उन्होंने मूल ग्रंथों से अलग बताया है. उनका आरोप है कि फिल्म में रावण को बिना किसी विस्तृत तपस्या या वैदिक साधना के वरदान प्राप्त करते हुए दिखाया गया है. इसके अलावा रावण द्वारा कुबेर पर हमला करने के दृश्य में हॉलीवुड शैली का एक्शन दिखाने और कंबल ओढ़कर छिपते हुए जाने जैसे फिल्मांकन पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है. कुंभकर्ण और विभीषण के चरित्रों को लेकर दिखाए गए प्रसंगों को भी उन्होंने मूल ग्रंथों के विपरीत बताया है.



डिस्क्लेमर को लेकर भी कानूनी सवाल



अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म के डिस्क्लेमर पर भी सवाल उठाए हैं.उनका आरोप है कि फिल्म को वाल्मीकि रामायण पर आधारित बताकर दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन साथ ही तथ्यों की सटीकता की जिम्मेदारी से बचने वाला डिस्क्लेमर भी दिया गया है.ठाकुर का कहना है कि यदि फिल्म निर्माता वाल्मीकि रामायण का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें फिल्म में दिखाए गए प्रसंगों के शास्त्रीय आधार भी स्पष्ट करने चाहिए. उन्होंने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत धोखाधड़ी से जुड़े कानूनी पहलुओं का भी उल्लेख किया है.



16 दृश्यों पर आपत्ति, पूरी फिल्म बैन करने की मांग



मनोज सिंह ठाकुर के मुताबिक, फिल्म में करीब 30 से 35 ऐसे बिंदु हो सकते हैं जिन पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है,इनमें से उन्होंने 16 से 18 प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित किया है, जिनका उल्लेख कानूनी नोटिस में किया गया है.उन्होंने कहा कि विवादित दृश्यों को हटाने की मांग भी की जा सकती है, लेकिन जब इतने सारे प्रसंगों पर आपत्ति है और उन्हें हटाने से फिल्म की मूल कहानी ही प्रभावित हो सकती है, तो वे पूरी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे. ठाकुर ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5B का भी हवाला दिया है.उनका कहना है कि फिल्म के इन कथित बदलावों की जांच होनी चाहिए और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए.



निर्माताओं को 15 दिन का अल्टीमेटम, सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी



अधिवक्ता ने फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा, निर्देशक, लेखकों और CBFC को 15 दिन का कानूनी नोटिस भेजा है. उनका कहना है कि इस अवधि में यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो वे न्यायालय में मामला दायर करेंगे.उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा. ठाकुर के मुताबिक, यह केवल फिल्म के कुछ दृश्यों का मामला नहीं है, बल्कि रामायण के मूल स्वरूप और करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है.





निर्माताओं को खुले मंच पर शास्त्रार्थ की चुनौती



मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म निर्माताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि यदि उन्हें लगता है कि फिल्म में दिखाए गए सभी प्रसंग वाल्मीकि रामायण के अनुरूप हैं तो वे सामने आकर शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करें।उन्होंने खुले मंच पर शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी है. उनका कहना है कि वे अपने द्वारा उठाए गए सभी 16 बिंदुओं पर बहस करने के लिए तैयार हैं. निर्माताओं को भी बताना चाहिए कि फिल्म में दिखाए गए विवादित प्रसंग किस ग्रंथ और किस श्लोक के आधार पर फिल्माए गए हैं।ठाकुर ने कहा कि वे चाहते हैं कि इस मामले में सार्वजनिक रूप से चर्चा हो, ताकि दर्शकों और आम लोगों के सामने वास्तविक तथ्य आ सकें.



फिलहाल रामायण: भाग-1 को लेकर विवाद ने कानूनी मोड़ ले लिया. रावण के महिमामंडन, भगवान श्रीराम और माता सीता के चरित्र चित्रण, जटायु, शूर्पणखा, खर-दूषण युद्ध और विवाह के प्रसंगों सहित 16 बिंदुओं पर अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने सवाल उठाए हैं। 15 दिन के कानूनी नोटिस के साथ उन्होंने निर्माताओं को खुले शास्त्रार्थ की चुनौती भी दी है. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या फिल्म के निर्माता इन आरोपों पर जवाब देंगे, क्या वे अधिवक्ता की शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार करेंगे, या फिर यह विवाद अदालत और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, फिलहाल सभी की निगाहें निर्माताओं के जवाब और इस पूरे विवाद पर उनकी प्रतिक्रिया पर टिकी हैं.





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