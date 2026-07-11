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5 साल से फरार चल रहा आरोपी रायपुर पुलिस के शिकंजे में फंसा, कोविड 19 के दौरान पैरोल पर हुआ था रिहा

रायपुर: फरार आरोपियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना सरस्वती नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. लंबे समय से फरार चल रहे हत्या के आरोपी को शुक्रवार को रायपुर पुलिस ने अरेस्ट किया है. थाना सरस्वती नगर में आरोपी के खिलाफ धारा 302, 307, 506, 34, 147, 148 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया था.

आरोपी सोहेल उर्फ जिमी निवासी शासकीय कुआं के पास कोटा थाना सरस्वती नगर अंबिकापुर केंद्रीय जेल में बंद था. साल 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान शासन के निर्देश पर आरोपी को अस्थायी रूप से पैरोल पर रिहा किया गया था. लेकिन पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी पैरोल की शर्तों का उल्लंघन कर फरार हो गया था. गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सरस्वती नगर पुलिस लगातार पतासाजी और मुखबिर के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर रही थी.

बसना से आरोपी गिरफ्तार

सरस्वती नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि फरार आरोपी बसना क्षेत्र में मौजूद है. जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल रवाना कर घेराबंदी की गई. आरोपी सोहेल उर्फ जिमी को विधिवत गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तारी के बाद जरूरी वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सरस्वती नगर अजीत सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक संजय सिंह, आरक्षक सुरजीत सिंह सेंगर और आरक्षक रामकुमार वर्मा का विशेष योगदान रहा.