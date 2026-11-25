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रायपुर: 5 लोगों के शव मिलने का मामला, एसआईटी जांच में परिवार का मुखिया आरोपी, सट्टा कारोबार में घाटा से था परेशान

रायपुर परिवार मौत मामला ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: राजधानी रायपुर में परिवार के 5 लोगों के शव मिलने के मामले में एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. 4 महीने बाद आई रिपोर्ट में एसआईटी ने परिवार के मुखिया साजिद अली को ही आरोपी बताया है. रिपोर्ट के मुताबिक साजिद अली ने पहले पत्नी और तीनों बच्चों को जहर देकर मारा. उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली.

सट्टे के कारोबार में नुकसान से परेशान था साजिद अली SIT जांच में यह बात भी सामने आई है कि परिवार का मुखिया साजिद अली सट्टे के कारोबार में घाटा और आर्थिक तंगी से परेशान था, जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया.