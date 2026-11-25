रायपुर: 5 लोगों के शव मिलने का मामला, एसआईटी जांच में परिवार का मुखिया आरोपी, सट्टा कारोबार में घाटा से था परेशान
रायपुर में 17 जुलाई को टिकरापारा थाना में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव घर में पड़े मिले थे. रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 11:34 AM IST
रायपुर: राजधानी रायपुर में परिवार के 5 लोगों के शव मिलने के मामले में एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. 4 महीने बाद आई रिपोर्ट में एसआईटी ने परिवार के मुखिया साजिद अली को ही आरोपी बताया है. रिपोर्ट के मुताबिक साजिद अली ने पहले पत्नी और तीनों बच्चों को जहर देकर मारा. उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली.
सट्टे के कारोबार में नुकसान से परेशान था साजिद अली
SIT जांच में यह बात भी सामने आई है कि परिवार का मुखिया साजिद अली सट्टे के कारोबार में घाटा और आर्थिक तंगी से परेशान था, जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया.
पश्चिम जोन के डीसीपी रॉबिंसन गुरिया ने बताया कि 4 महीने के बाद एसआईटी जांच में यह बात स्पष्ट हुई कि रायपुर के गोल बाजार और डंगनिया इलाके में परिवार का मुखिया साजिद अली मोबाइल के जरिए सट्टा खिलाने का काम करता था. इस कारोबार में उसे काफी नुकसान हुआ था. कारोबार बंद होने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से परिवार के मुखिया ने आत्मघाती कदम उठाया.
5 साल में 70 लाख के लेनदेन का खुलासा
SIT की जांच के दौरान साजिद के बैंक खातों से जुड़े अहम वित्तीय तथ्य भी मिले हैं. पिछले 5 वर्षों में उसके बैंक खातों में करीब 70 लाख रुपए का लेनदेन सामने आया. पुलिस ने इस लेनदेन और सट्टे के कारोबार के बीच संबंध की जांच की. जांच में आर्थिक नुकसान और बढ़ती परेशानी को परिवार की सामूहिक मौत की प्रमुख वजह माना गया है.