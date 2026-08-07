बारिश में मिलने वाला फूटू है सुपरफूड, लेकिन खरीदते और पकाते समय रखें सावधानियां
फूटू में आयरन, प्रोटीन और विटामिन भरपूर, लेकिन जहरीला फूटू खाने से कई नुकसान, संवाददाता रितेश तंबोली ने डाइटिशियन डॉ. नेहा जैन से की बातचीत
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 7, 2026 at 3:33 PM IST
रायपुर: बारिश के मौसम में रायपुर और आसपास के इलाकों में फूटू की सब्जी बाजार में खूब दिखाई देती है. स्वाद और पोषण से भरपूर होने के कारण लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं. हालांकि, इस मौसम में जहरीला फूटू भी बाजार में आ जाता है. इसलिए इसे खरीदते और पकाते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है. इस विषय पर मेकाहारा अस्पताल की डाइटिशियन डॉ. नेहा जैन ने महत्वपूर्ण जानकारी दी.
फूटू में होते हैं कई पोषक तत्व
डॉ. नेहा जैन के अनुसार, फूटू में प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए और विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. इसे खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हीमोग्लोबिन की कमी पूरी करने में भी मदद मिलती है. यही वजह है कि इसे बारिश के मौसम का सुपरफूड माना जाता है.
ऐसे पहचानें असली और जहरीला फूटू
- फूटू खरीदते समय उसे तोड़कर जरूर देखें.
- अंदर से सफेद और मुलायम हो तो वह अच्छा फूटू माना जाता है.
- अगर अंदर पीला, काला या रेशेदार दिखाई दे तो वह जहरीला हो सकता है.
- जिस फूटू पर ज्यादा मिट्टी जमी हो, उसमें दीमक होने की भी संभावना रहती है.
- इसकी पहचान खुशबू से भी की जा सकती है.
जहरीला फूटू खाने से हो सकती हैं ये समस्याएं
अगर गलती से जहरीला फूटू खा लिया जाए तो फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है. इसके कारण पेट दर्द, उल्टी, तेज एसिडिटी, एलर्जी और सांस लेने में परेशानी हो सकती है. ज्यादा मात्रा में जहरीला फूटू खाने से किडनी और लीवर भी प्रभावित हो सकते हैं.
किन लोगों को नहीं खाना चाहिए फूटू
- गर्भवती महिलाएं
- किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीज
- अल्सर या गंभीर एसिडिटी वाले लोग
- जिन्हें किसी तरह की एलर्जी की समस्या रहती है
फूटू पकाने का सही तरीका
फूटू की सब्जी बनाने से पहले उसे 10 से 15 मिनट तक गर्म पानी में भिगोकर रखें. इससे उसमें मौजूद हानिकारक तत्व काफी हद तक निकल सकते हैं. इसके बाद ही इसे अच्छी तरह पकाकर खाएं. कच्चा फूटू कभी नहीं खाना चाहिए. डॉ. नेहा जैन, डाइटिशियन, मेकाहारा अस्पताल ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में फूटू खरीदते समय सावधानी बरतें और केवल अच्छी तरह पहचानकर ही इसका सेवन करें.