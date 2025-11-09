नूंह में खेतों में अब भी भरा बरसाती पानी, गेहूं की बिजाई पर संकट, 50 एकड़ में सड़ गई ज्वार-बाजरे की फसल
हरियाणा में जलजमाव के कारण कई एकड़ खेतों में बारिश का पानी भरा हुआ है. इस कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं.
Published : November 9, 2025 at 5:33 PM IST
नूंहः जिले के लाहबास गांव के किसानों के खेतों में अब भी बारिश का पानी जमा है, जिससे सैकड़ों एकड़ में गेहूं की बिजाई नहीं हो पा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव से निकल रही छोटी नहर के कारण खेतों में बरसाती पानी भरा हुआ है. प्रशासन की ओर से जल निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.
जलभराव के कारण बिजाई ठपः लाहबास गांव के करीब 50 एकड़ खेतों में ज्वार और बाजरे की फसल पूरी तरह खत्म हो चुकी है. किसान अब्दुल हमीद का कहना है कि "पहले तो बरसाती पानी ने खरीफ की फसल बर्बाद की, अब उसी पानी की वजह से अगली फसल की उम्मीद भी टूट गई है. खेतों में नमी के चलते ट्रैक्टर भी नहीं उतर पा रहे, जिससे बिजाई पूरी तरह ठप है."
जिला प्रशासन के सामने उठा चुके हैं मुद्दाः पीड़ित किसान शाकिर ने बताया कि "गत 29 सितंबर को फलेंडी गांव में हुए रात्रि ठहराव कार्यक्रम में किसानों ने इस समस्या को जोर-शोर से उठाया था. उस दौरान खेतों से पानी निकासी का मुद्दा जिला प्रशासन के सामने रखा गया, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. किसानों ने अब प्रशासन से दोहरी मांग की है. पहली, खेतों से पानी की त्वरित निकासी और दूसरी, ज्वार-बाजरा फसल के नुकसान का उचित मुआवजा मिले."
सिंचाई विभाग का दावा हवा हवाईः किसान साहिब का कहना है कि "अगर जल्द ही जल निकासी नहीं हुई तो गेहूं की बिजाई का सीजन पूरी तरह निकल जाएगा. इससे उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा. किसान की आमदनी दोगुनी होने की बात तो दूर है, अब उनके सामने पेट भरना भी चुनौती साबित हो रहा है. कृषि विभाग, सिंचाई विभाग के बरसाती पानी निकालने के सभी दावे हवा-हवाई साबित हो रहे हैं."