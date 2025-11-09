ETV Bharat / state

नूंह में खेतों में अब भी भरा बरसाती पानी, गेहूं की बिजाई पर संकट, 50 एकड़ में सड़ गई ज्वार-बाजरे की फसल

जलजमाव के कारण खेती असंभव ( Etv Bharat )