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बूंद-बूंद से बनता है सागर... डियारा स्कूल की अनोखी पहल, भविष्य को जल संकट से बचाएंगे बच्चे!

वहीं, स्कूल में स्थापित यह सिस्टम जल संरक्षण की दिशा में एक व्यावहारिक उदाहरण पेश कर रहा है. बारिश के दौरान छतों से बहकर व्यर्थ जाने वाले पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से एकत्रित किया जाता है. इसके बाद पानी को फिल्टर कर टंकियों में सुरक्षित रखा जाता है. स्कूल में जब पानी की कमी होती है तो इसी संग्रहित पानी का जरूरत के अनुसार उपयोग किया जाता है. इससे न केवल पानी की बचत हो रही है, बल्कि बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोकने का भी काम किया जा रहा है.

बिलासपुर: जल संरक्षण को लेकर अक्सर बड़े-बड़े अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन राजकीय प्रारंभिक पाठशाला डियारा सेक्टर ने बारिश की हर बूंद को सहेजकर उसके सदुपयोग की ऐसी पहल की है, जो जिले के अन्य स्कूलों के लिए भी मिसाल बनकर सामने आई है. स्कूल प्रशासन की दूरदर्शी सोच के चलते यहां आधुनिक तकनीक पर आधारित रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किया गया है. इसके माध्यम से बारिश के पानी को एकत्रित करने के बाद फिल्टर कर टंकियों में संग्रहित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता है.

बच्चों की दी जा रही पूरी जानकारी

इस पहल की खास बात यह है कि, स्कूल प्रशासन ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को केवल पानी बचाने तक सीमित नहीं रखा है. प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को भी इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है. बच्चों को बताया जाता है कि बारिश का पानी किस तरह एकत्रित किया जाता है, उसे फिल्टर करने के बाद कैसे सुरक्षित रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है.

बच्चों को इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दा जाती है (ETV Bharat)

स्कूल प्रशासन बच्चों को अपने घरों में भी बारिश के पानी के संरक्षण के लिए जागरूक कर रहा है. बच्चों को समझाया जा रहा है कि यदि घरों में भी इसी तरह बारिश के पानी को सहेजने की व्यवस्था की जाए तो बड़ी मात्रा में पानी बचाया जा सकता है. इस तरह स्कूल में स्थापित यह सिस्टम बच्चों के लिए महज एक सुविधा नहीं, बल्कि जल संरक्षण की व्यवहारिक पाठशाला बन गया है.

राजकीय प्रारंभिक स्कूल डियारा सेक्टर में रेन हार्वेस्टिंग वाटर सिस्टम स्थापित किया गया है. यह आधुनिक सिस्टम से एक तरफ जहां पानी की किल्लत से स्कूल प्रशासन को राहत मिलती है तो वही यह आधुनिकता स्कूली बच्चों को भी सिखाई जाती है. यह आधुनिकता बच्चों को एक नया क्रिएशन करने के लिए प्रेरित करती है. -कुसम लता, स्कूल प्रधानाचार्य

गौर रहे कि, आज के समय में गर्मियों के दौरान कई क्षेत्रों में पानी की समस्या सामने आती है. ऐसे में बारिश के पानी का संरक्षण भविष्य की जरूरत बन चुका है. डियारा सेक्टर स्कूल ने इस दिशा में कदम उठाकर यह संदेश दिया है कि छोटे स्तर पर की गई पहल भी बड़े बदलाव का आधार बन सकती है. स्कूल प्रशासन की यह पहल जिले के अन्य सरकारी स्कूलों के लिए भी एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है. बिलासपुर जिले में राजकीय प्रारंभिक पाठशाला डियारा सेक्टर ऐसा स्कूल है, जहां इस तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किया गया है. स्कूल प्रशासन की पहल से जहां बारिश के पानी का सदुपयोग हो रहा है, वहीं विद्यार्थियों में छोटी उम्र से ही जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित की जा रही है.

रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (ETV Bharat)

अब पानी की किल्लत होगी दूर!

वहीं, स्कूल की अध्यापिका इंदु शर्मा ने कहा, "स्कूल में लगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से स्कूली बच्चों को भी जागरूक किया जाता है. अगर स्कूल में पानी की किल्लत आती है तो बच्चों को इस के माध्यम से किस तरह से बारिश के पानी का उपयोग किया जाता है. इसके बारे में भी बताया जाता है यह आधुनिकता बिलासपुर जिला के एकमात्र प्रारंभिक स्कूलों में स्थापित की गई है."

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