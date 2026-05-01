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दिल्ली: रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभियान की शुरुआत, जल संरक्षण की दिशा में उठाया गया अहम कदम

जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर विशेष जोर: दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा इस आयोजन में शिरकत किया गया. इस अवसर पर नेताओं ने जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जल संकट एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है, ऐसे में वर्षा के पानी का संरक्षण बेहद आवश्यक है. यदि इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाते हैं, तो दिल्ली के भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है.

नई दिल्ली: दिल्ली में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 मई 2026 को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यों का औपचारिक शुभारंभ किया गया. इस पहल की शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश वर्मा के नेतृत्व में पूरे दिल्ली में की गई. इसी क्रम में रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के लोनी रोड इलाके में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की भागीदारी रही.

“नल से जल” के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रयास : स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि जल संचयन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि यदि वर्षा जल को सही तरीके से संरक्षित किया जाए, तो आने वाले समय में दिल्ली में स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में तेजी से वाटर पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी है और “नल से जल” के संकल्प को साकार करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं.

दिल्ली में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभियान की शुरुआत (ETV Bharat)

यमुना को स्वच्छ अविरल रूप देने पर चल रहा काम : कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि यमुना नदी के शुद्धिकरण के लिए योजनाबद्ध और समयबद्ध तरीके से काम चल रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में यमुना फिर से स्वच्छ और अविरल रूप में बह सके. इस दिशा में विभिन्न परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा.

लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास : इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आर.के. पुरम से जुड़े. वहीं नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के डीएम अजय कुमार भी मौके पर उपस्थित रहे. इस पहल को दिल्ली में जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे न केवल जल संकट को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी.





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