पंचायत भवन में घुसा बारिश का पानी, नई सड़क बनने से जल निकासी हुई प्रभावित
सूरजपुर में पहली बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है. बारिश का पानी पूरे पंचायत भवन को ही डूबा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 20, 2026 at 3:09 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सलका में बारिश ने पंचायत भवन की बदहाल व्यवस्था की पोल खोल दी है. मुख्य सड़क ऊंची बनने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पूरा पानी पंचायत भवन परिसर में भर रहा है. पहली ही बारिश में पंचायत भवन जलमग्न होने की स्थिति में पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों के साथ-साथ पंचायत के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्थायी जल निकासी व्यवस्था और नए हाईटेक पंचायत भवन की मांग की है.
सीसीरोड ऊंचा बनाने पर भरा पानी
ग्रामीणों के अनुसार पंचायत भवन के सामने बनी सीसी सड़क का निर्माण भवन से ऊंचा किया गया है. ऐसे में बारिश का पानी सीधे पंचायत भवन में प्रवेश कर जाता है. स्थिति यह है कि पहली ही बारिश में भवन के अंदर पानी भर गया, जिससे पंचायत कार्यालय में रखे फर्नीचर, दस्तावेज और अन्य सामग्री के खराब होने का खतरा मंडरा रहा है.ग्राम पंचायत सलका के सरपंच शिवकुमार अगरिया ने बताया कि यह पंचायत भवन वर्ष 1984 में बनाया गया था. पहले यह खपरैल का भवन था, जिसका कुछ समय पहले ही जीर्णोद्धार कराया गया.
सीसी सड़क बनने के बाद से जलभराव की समस्या लगातार बढ़ गई है.आयुष्मान कार्ड बनवाने पहुंचे ग्रामीण भी पंचायत भवन में भरा पानी देखकर वापस लौट गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा- शिवकुमार अगरिया, सरपंच
सरपंच का कहना है कि इस समस्या की जानकारी कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि लगातार तेज बारिश हुई तो पूरा पंचायत भवन जलमग्न हो सकता है. ऐसे में प्रशासन से जल्द स्थायी जल निकासी की व्यवस्था करने और पंचायत भवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है.
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