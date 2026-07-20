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पंचायत भवन में घुसा बारिश का पानी, नई सड़क बनने से जल निकासी हुई प्रभावित

सूरजपुर : सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सलका में बारिश ने पंचायत भवन की बदहाल व्यवस्था की पोल खोल दी है. मुख्य सड़क ऊंची बनने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पूरा पानी पंचायत भवन परिसर में भर रहा है. पहली ही बारिश में पंचायत भवन जलमग्न होने की स्थिति में पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों के साथ-साथ पंचायत के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्थायी जल निकासी व्यवस्था और नए हाईटेक पंचायत भवन की मांग की है.





सीसीरोड ऊंचा बनाने पर भरा पानी

ग्रामीणों के अनुसार पंचायत भवन के सामने बनी सीसी सड़क का निर्माण भवन से ऊंचा किया गया है. ऐसे में बारिश का पानी सीधे पंचायत भवन में प्रवेश कर जाता है. स्थिति यह है कि पहली ही बारिश में भवन के अंदर पानी भर गया, जिससे पंचायत कार्यालय में रखे फर्नीचर, दस्तावेज और अन्य सामग्री के खराब होने का खतरा मंडरा रहा है.ग्राम पंचायत सलका के सरपंच शिवकुमार अगरिया ने बताया कि यह पंचायत भवन वर्ष 1984 में बनाया गया था. पहले यह खपरैल का भवन था, जिसका कुछ समय पहले ही जीर्णोद्धार कराया गया.