पलामू के पड़वा में नाला बंद होने की वजह से घरों में घुसा बारिश का पानी, लोग परेशान
पलामू के पड़वा में बंद नाले की वजह से बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस जाने से परेशानी बढ़ गई.
Published : August 11, 2026 at 10:12 PM IST
पलामू: जिला के पड़वा में NH-139 पर मौजूद बंद नाले की वजह से बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया. जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है.
दरअसल, कुछ ग्रामीणों ने नाला को बंद कर दिया. नाला बंद होने की वजह से नेशनल हाईवे के आसपास मौजूद कई घरों और दुकानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. स्थानीय लोगों ने पलामू जिला प्रशासन से नाला खुलवाने की मांग को लेकर गुहार लगाई थी. जिसके बाद मंगलवार को स्थानीय अंचल कार्यालय और पुलिस की मदद से नाला खोला गया.
नाला के चारों ओर पक्का निर्माण
दरअसल, पड़वा में नेशनल हाईवे 139 पर करीब 50 साल से भी अधिक पुराना नाला मौजूद है. इस नाला से 12 के करीब गांव का पानी गुजरता है. फिलहाल इलाके में नेशनल हाईवे 139 का फोरलेन का कार्य चल रहा है. जिस जगह पर नाला मौजूद है, वहां से नेशनल हाईवे डाइवर्ट हो रहा है. नए डिजाइन में भी नाला को लेकर जगह नहीं मिली है. जिस वजह से नाला की दूसरे साइड के लोगों ने पक्का दीवार खड़ी करके नाला को बंद कर दिया. नाला बंद होने के बाद दूसरी तरफ मौजूद घरों में पानी घुसने लगा.
पानी घुसने से सामान खराब
पड़वा निवासी नंदकुमार मेहता ने बताया कि उनके घर और दुकान में पानी घुस गया है, जिस कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ है. इधर, रवि मेहता ने बताया कि उनके घर में पानी घुस गया है, मजबूरी में उनके परिवार के सदस्य ऊपरी तल में रह रहे हैं और घर के नीचे वाले हिस्से में कीमती सामान पानी में डूब गया.
पानी में डूबी कीमती मशीन
वहीं स्थानीय चंद्रशेखर महतो ने बताया कि वह शॉल की फैक्ट्री का संचालन करते हैं, उनकी कीमती मशीन पानी में डूब गई. पड़वा के ही मनोज विश्वकर्मा ने बताया कि नाला करीब 50 साल पुराना है. नाला बंद होने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है.
नाले को खोल दिया गया है और उसकी सफाई कराई जा रही है: अंकित कुमार, थाना प्रभारी, पड़वा.
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