हरियाणा में मानसून की झमाझम बारिश का अलर्ट, आज 7 जिलों में बरसेंगे बदरा, किसानों के लिए एडवाइजरी जारी
मौसम विभाग ने आज यमुनानगर और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. किसानों के लिए एडवाइजरी जारी.
Published : September 6, 2026 at 7:56 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून एक बार फिर सक्रिय है. पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई. यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज क्षेत्र में सबसे ज्यादा 57.5 मिमी, गुरुग्राम में 51.5 मिमी और पंचकूला में 50.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. यानी इन तीनों क्षेत्रों में 2 इंच से ज्यादा पानी बरसा. तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी रही और सड़कों पर दिनभर ट्रैफिक प्रभावित रहा.
7 जिलों में बारिश के आसार: मौसम विभाग ने आज यमुनानगर और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं प्रदेश के सात जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार आज पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 05-09-26 pic.twitter.com/Zz9vyqjTV9— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) September 5, 2026
आज कहां बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ?
- बारिश के आसार: पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल.
- तेज बारिश का येलो अलर्ट: यमुनानगर और आसपास के क्षेत्र.
- मौसम शुष्क रहने की संभावना: कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी.
बारिश से कई शहरों में जलभराव और जाम: पिछले 24 घंटे में हुई तेज बारिश का असर सामान्य जनजीवन पर भी दिखाई दिया. यमुनानगर, गुरुग्राम और पंचकूला में 50 मिमी से अधिक बारिश रिकॉर्ड होने के कारण कई स्थानों पर पानी भर गया. गुरुग्राम में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित रही. बारिश के कारण शहरों में वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही और दिनभर जाम की स्थिति बनी रही.
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उत्तर और दक्षिण हरियाणा में फिर सक्रिय होगा बारिश का दौर: हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ के अनुसार, प्रदेश में अभी बादलवाही का दौर बना रहेगा. उन्होंने बताया कि उत्तर और दक्षिण हरियाणा के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. बारिश के कारण दिन के तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है, जबकि रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है.
बारिश से गिरा दिन का तापमान: बारिश और बादलवाही का असर तापमान पर भी पड़ा है. मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को हरियाणा के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान पंचकूला में 23.7°C रिकॉर्ड किया गया.
- पंचकूला 23.7°C
- नारनौल 24.0°C
- महेंद्रगढ़ 24.9°C
- बावल 24.9°C
- भिवानी 25.0°C
- अंबाला 25.1°C
- गुरुग्राम 25.2°C
- करनाल 25.3°C
- रोहतक 25.8°C
- हिसार 26.0°C
- सिरसा 26.2°C
- नूंह 26.8°C
किसानों के लिए जरूरी सलाह: बारिश के इस दौर को देखते हुए किसानों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश का दौर थमने तक फसलों में सिंचाई और कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना चाहिए. जिन खेतों में ज्यादा पानी जमा हो रहा है, वहां जल निकासी की व्यवस्था करना जरूरी है. खेतों में लंबे समय तक पानी खड़ा रहने से फसलों को नुकसान हो सकता है.
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