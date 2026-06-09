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हरियाणा के हांसी समेत कई जिलों में तूफानी बारिश, रेवाड़ी में तेज़ आंधी से उखड़े पेड़, बिजली पोल भी गिरे

तेज़ हवाओं के साथ बारिश : दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली. सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी मौसम सुहावना होने से रौनक लौटती दिखाई दी. मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 जून को भी मौसम के बदले रहने की संभावना है. मौसम विभाग के हांसी समेत हरियाणा में गरज-चमक के साथ बारिश, ओलावृष्टि और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है.

मौसम का बदला मिजाज : हांसी में मंगलवार शाम हुई तेज बारिश से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया. कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के बीच हुई बारिश ने लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया. लंबे समय बाद हुई अच्छी बारिश से शहरवासियों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली.

हांसी/रेवाड़ी : हरियाणा के हांसी, रेवाड़ी समेत कई जिलों में तेज़ आंधी के साथ तेज़ बारिश हुई है. मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है.

बारिश से किसानों को राहत : वहीं किसानों के लिए भी ये बारिश राहत भरी है. खेतों में बारिश के कारण धान की फसल की बुवाई में मदद मिलेगी और सिंचाई की आवश्यकता भी कुछ हद तक कम होगी. समय पर हुई बारिश कृषि कार्यों के लिए लाभदायक साबित होगी. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव बना रह सकता है. हांसी के शहरवासियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहे तापमान ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा था. घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया था. मंगलवार को अचानक हुई बारिश और तेज हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया. लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद हुई इस बारिश ने गर्मी से बड़ी राहत दी है. किसानों ने भी बारिश को फसलों और आगामी बुवाई के लिए लाभदायक बताया है.

रेवाड़ी में गिरे बिजली पोल (ETV Bharat)

रेवाड़ी में आई तेज़ आंधी : वहीं रेवाड़ी जिले के कई इलाकों में आई तेज़ आंधी से बिजली के पोल, पेड़ टूटकर गिर गए हैं. बावल क्षेत्र में 10 से अधिक गांवों में अंधेरा छाया रहा. तीस से अधिक बिजली के पोल टूट गए, जबकि एक दर्जन से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर डैमेज हो गए. तेज आंधी आने से कई स्थानों पर पेड़ टूटकर बिजली की लाइनों पर गिर गए. इससे बिजली के पोल टूट गए. लगातार हो रही तेज बरसात से जगह-जगह जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई. शहर के मॉडल टाउन, गोकुल गेट, सिविल हॉस्पिटल के निचले इलाकों में पानी भर गया.

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