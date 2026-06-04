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हिमाचल में मौसम ने ली करवट, शिमला में हुई झमाझम बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर तेज बारिश के साथ मौसम ने करवट ली है. बारिश के बाद शिमला में 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान.

शिमला में हुई झमाझम बारिश
शिमला में हुई झमाझम बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 8:18 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम के मिजाज बदल गए हैं. गुरुवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली. देखते ही देखते आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश का दौर शुरू हो गया. कुछ घंटे लगातार बारिश के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया. तेज बारिश का असर तापमान पर देखने को मिला और तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की गई. शिमला कुफरी जैसे पर्यटन स्थलों पर सुबह तक पर्यटक जहां गर्मी के मौसम अनुभव ले रहे थे, वहीं दोपहर बाद ठंडी हवाओं और बारिश ने एक बार फिर शिमला में ठंडक बढ़ा दी. मौसम में आए इस अचानक बदलाव से पर्यटकों के चेहरे खिलते नजर आए.

तेज बारिश के चलते शहर में आवाजाही हुई प्रभावित

बारिश का असर शहर के सामान्य जनजीवन पर भी देखने को मिला. तेज बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जिससे कुछ देर के लिए जगह-जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती नजर आई. कार्यालयों और बाज़ार निकले लोगों को भी बारिश ने कुछ परेशान जरूर किया. वहीं, बारिश के कारण तापमान में आई बड़ी गिरावट ने लोगों को चौंका दिया. जून की गर्मी में अचानक हुई इस बारिश के बाद पहाड़ों पर मौसम सुहाना हो गया है. साथ ही गर्मियों के मौसम में राहत भरी ठंडक भी पाठकों को खूब लुभा रही है.

मौसम विभाग विज्ञान केंद्र ने की एहतियात बरतने की अपील

मौसम विभाग ने आने वाले कई घंटों के दौरान शिमला और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है. विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है. विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वाहन चालकों को सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि लगातार बारिश से सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं.

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ समय तक बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश होने की संभावना बनी हुई है. ऐसे में शिमला वासियों को बदलते मौसम के बीच सतर्क रहने और मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है.

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