फिजियोथेरेपिस्ट 21 साल की प्रेरणा बनी सरपंच, बोलीं- पिता ने काम के लिए दिया फ्री हैंड, गांव की हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार
ईटीवी भारत के संवाददाता पीयूष पाठक ने युवा सरपंच 21 साल की प्रेरणा से उनकी प्राथमिकताओं और विकाय योजनाओं को लेकर बातचीत की.
Published : November 6, 2026 at 7:56 PM IST
अलवर : जिले के रैणी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गढ़ में महज 21 साल की उम्र में प्रेरणा नरूका सरपंच का चुनाव जीत पंचायत की कमान संभालने को तैयार हैं. फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करने के साथ प्रेरणा अब अपने पिता तेजवीर सिंह की विरासत को भी सहेजने में जुटी हैं. छोटी उम्र में सरपंच चुने जाने के बाद भी प्रेरणा नरूका के हौंसले बुलंद हैं. उनका मानना है कि वे नाम की नहीं, बल्कि खुद को काम करने वाली सरपंच साबित करके दिखाएंगी.
सरपंच चुने जाने के बाद प्रेरणा ने गांव की बेटियों के लिए लाइब्रेरी खुलवाने और महिलाओं को सरकार की योजनाओं की जानकारी दिलाने के साथ गांव में बिजली, पानी व सड़क आदि मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता बताया है. पिछले दिनों जिले में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में प्रेरणा नरूका गढ़ ग्राम पंचायत में 387 मतों के अंतर से निर्वाचित घोषित की गई हैं. नव निर्वाचित सरपंच प्रेरणा ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र कर जनहित में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी.
सवाल : महज 21 साल की उम्र में आपने सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. जयपुर में पढ़ाई के दौरान गांव की राजनीति और चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया?
प्रेरणा नरूका : 'मैंने हाल ही में फिजियोथेरेपी की डिग्री पूरी की है. पढ़ाई के लिए जयपुर में रहती थी, लेकिन जब भी गांव आती थी तो यहां की कई समस्याएं देखने को मिलती थीं. मैं 7वीं कक्षा से गांव में रही हूं. मेरे पिता भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से रहे और पूर्व में इसी ग्राम पंचायत के 2015 में सरपंच रह चुके हैं. उन्हें देखकर मुझे हमेशा जनसेवा करने की प्रेरणा मिलती रही. इस बार पंचायत चुनाव में जब मौका मिला तो मैंने गांव के विकास के लिए कुछ अच्छा करने की ठानी. अब ग्रामीणों ने उन्हें ग्राम पंचायत गढ़ की सरपंच बनाकर जो जिम्मेदारी दी है, उसे पूरा कर लोगों की सेवा करना मेरा लक्ष्य रहेगा'.
सवाल : आपके पिता भी पहले सरपंच रह चुके हैं. जब आपने चुनाव लड़ने की बात कही तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या उन्होंने आपका पूरा समर्थन किया?
प्रेरणा नरूका : पापा ने मेरे सरपंच का चुनाव लड़ने के निर्णय का पूरा समर्थन किया. उन्होंने मुझे एक बात स्पष्ट कर दी थी कि वे मुझे कार्य करने में पूरी तरह फ्री हैंड देंगे. अक्सर महिला सीट आने पर कई जगह महिलाएं सिर्फ नाम की जनप्रतिनिधि रह जाती हैं और उनके परिवार के पुरुष ही सारे फैसले लेते हैं. पापा ने कहा कि 'मैं तुम्हें गाइड जरूर करूंगा और हर कदम पर साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें खुद सीखना होगा और अपने फैसले खुद लेने होंगे. मैं भी चाहती हूं कि अपनी जिम्मेदारी खुद निभाऊं'.
सवाल : गांव में रहते हुए आपने ऐसी कौन-सी समस्याएं देखीं, जिन्हें दूर करना आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी?
प्रेरणा नरूका : हमारी ग्राम पंचायत में मुख्य रूप से सड़क और पानी की समस्या है. हमारे गांव में पानी की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन पंचायत के अंतर्गत आने वाले अन्य दो गांवों में अभी भी पानी की काफी समस्या है. कई जगह सड़कें खराब हैं और स्ट्रीट लाइट की सुविधा भी नहीं है. 'मैं चाहती हूं कि इन समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान हो. इसके अलावा शिक्षा, महिलाओं को आगे बढ़ाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम करने का प्रयास रहेगा'.
सवाल : ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर कई परिवारों में संकोच रहता है. आप खुद एक युवा महिला हैं. इस सोच में बदलाव कैसे लाएंगी?
प्रेरणा नरूका : 'मैं खुद गांव से हूं और मेरे माता-पिता ने मुझे पढ़ने के लिए जयपुर जाने की अनुमति और पूरा सहयोग दिया. आज गांव की कई लड़कियां मुझसे बात करती हैं और कहती हैं कि आपको देखकर हम भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती हैं. मुझे लगता है कि जब गांव की एक बेटी आगे बढ़ती है तो उसे देखकर दूसरी लड़कियों और उनके परिवारों को भी प्रेरणा मिलती है. मैं चाहती हूं कि गांव की बेटियों को शिक्षा और रोजगार के लिए बेहतर अवसर मिलें और परिवार भी उनका सहयोग करें'.
सवाल : महिला सशक्तीकरण के लिए आपके पास क्या खास योजना है?
प्रेरणा नरूका : मेरी सबसे पहली योजना गांव में लाइब्रेरी स्थापित करवाने की है, जिससे लड़कियों और युवाओं को पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधा मिल सके. इसके अलावा महिलाओं के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वे उनका लाभ नहीं ले पातीं. मैं गांव में बैठक आयोजित करवाकर महिलाओं को इन योजनाओं के बारे में जागरूक करूंगी. मेरी कोशिश रहेगी कि महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलें.
सवाल : चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीण महिलाओं ने आपसे सबसे ज्यादा किस काम की मांग की थी?
प्रेरणा नरूका : चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं ने मुख्य रूप से सड़क और पानी की समस्या उठाई थी. उनका कहना था कि सबसे पहले गांव की सड़कों को ठीक करवाया जाए. कई जगह पानी की नियमित सुविधा नहीं है. ग्रामीणों ने 'मुझसे यही उम्मीद जताई है कि चुनाव जीतने के बाद इन समस्याओं पर सबसे पहले ध्यान दूं. मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी'.
सवाल : पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के साथ आपको अपनी अलग पहचान भी बनानी होगी. पांच साल के कार्यकाल में विकास को लेकर आपका क्या लक्ष्य रहेगा?
प्रेरणा नरूका : पापा ने अपने कार्यकाल में ईमानदारी से काम किया और मैं भी उसी ईमानदारी को आगे बढ़ाना चाहती हूं. ग्रामीणों ने जिस भरोसे के साथ मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, उसे बनाए रखना मेरी प्राथमिकता है. सड़क, पानी जैसी समस्याओं का जल्द समाधान करवाने के साथ पंचायत की दूसरी जरूरतों पर भी काम करूंगी. मेरी कोशिश रहेगी कि पांच साल में अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान हो और ग्रामीणों को विकास कार्यों में बदलाव नजर आए.
सवाल : आप खुद फिजियोथेरेपिस्ट हैं. क्या सरपंच की जिम्मेदारी के साथ अपने प्रोफेशन को भी जारी रखेंगी? गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या सोच है?
प्रेरणा नरूका : 'मैं दोनों जिम्मेदारियों को साथ लेकर चलना चाहती हूं. गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है. मैं अपनी फिजियोथेरेपी की पढ़ाई का भी उपयोग करना चाहती हूं. पंचायत क्षेत्र में समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करवाने की कोशिश करूंगी. इनमें आंखों की जांच, ब्लड डोनेशन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी शिविर शामिल होंगे, जिससे ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके'.
सवाल : आपकी छह महीने की इंटर्नशिप भी बाकी है. जयपुर और गांव के बीच रहकर पढ़ाई और सरपंच की जिम्मेदारी को कैसे संभालेंगी?
प्रेरणा नरूका : यह मेरे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर रहेगा, क्योंकि छह महीने की इंटर्नशिप के लिए जयपुर जाना पड़ेगा. मैं दोनों जिम्मेदारियों को समानांतर लेकर चलना चाहती हूं. जहां इंटर्नशिप के लिए जाना जरूरी होगा, वहां जाऊंगी और पंचायत में जब भी किसी जरूरी काम या बैठक की आवश्यकता होगी, वहां मौजूद रहूंगी. मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी पढ़ाई की वजह से पंचायत के काम प्रभावित न हों.
सवाल : युवा सरपंच होने के नाते क्या आपको लगता है कि गांव के विकास के लिए नई सोच और नई योजनाओं की जरूरत है?
प्रेरणा नरूका : बिल्कुल सही, युवाओं के पास नई सोच और कुछ नया करने का उत्साह होता है. 'मैं चाहती हूं कि गांव के युवाओं को भी विकास कार्यों से जोड़ा जाए. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नई पहल की जाए. साथ ही महिलाओं और लड़कियों को भी आगे आने का अवसर मिले. मैं सभी ग्रामीणों के सुझाव लेकर काम करना चाहती हूं'.
सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी बेटी : नव निर्वाचित सरपंच प्रेरणा नरूका के पिता तेजवीर सिंह ने बताया कि बेटी को जन सेवा का भाव देख उन्होंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया. उनके इस फैसले को ग्रामीणों ने सराहा और उनकी बेटी को आशीर्वाद देकर सरपंच बनाया. युवा सोच के साथ उनकी बेटी इस क्षेत्र में सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी. सरपंच पद पर रहते हुए सभी फैसले प्रेरणा को लेने हैं. रास्ता दिखाने के लिए हमेशा प्रेरणा के साथ खड़े रहेंगे. पिता तेजवीर सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी सरपंच के रूप में अपने ग्राम पंचायत के लिए बेहतर कार्य करेंगी और इस क्षेत्र में अपना व ग्राम पंचायत का नाम आगे लेकर जाएंगी.
खुद निर्णय ले और काम करे : प्रेरणा के परिजनों का कहना है कि यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. पूरे गांव में अच्छा माहौल रहा. ग्राम पंचायत गढ़ के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोगों ने आगे आकर चुनाव में सहयोग किया. हमें उम्मीद है कि प्रेरणा अपने पिता से भी बेहतर काम करेगी. उसके हर निर्णय में परिवार की ओर से उसे पूरा सहयोग रहेगा. हम चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई भी जारी रखे और पंचायत की जिम्मेदारी भी पूरी ईमानदारी से निभाए. उसे पूरा फ्री हैंड दिया गया है. गांव के विकास के लिए जिसे जो काम करवाना है, वह सीधे प्रेरणा के पास आएं. किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से दबाव बनाने की जरूरत नहीं है. हम चाहते हैं कि वह खुद निर्णय ले और गांव के लिए बेहतर काम करे. प्रेरणा के पिता ने भी सरपंच रहते हुए अच्छा काम किया था. उम्मीद है कि वह उनसे भी अच्छा काम करेगी. गांव में सड़क, श्मशान घाट और दूसरी विकास संबंधी समस्याएं हैं. हमें विश्वास है कि प्रेरणा इन कामों को प्राथमिकता देगी और गांव का नाम रोशन करेगी.