ETV Bharat / state

फिजियोथेरेपिस्ट 21 साल की प्रेरणा बनी सरपंच, बोलीं- पिता ने काम के लिए दिया फ्री हैंड, गांव की हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार

21 साल की प्रेरणा बनीं सरपंच ( ETV Bharat GFX )

अलवर : जिले के रैणी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गढ़ में महज 21 साल की उम्र में प्रेरणा नरूका सरपंच का चुनाव जीत पंचायत की कमान संभालने को तैयार हैं. फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करने के साथ प्रेरणा अब अपने पिता तेजवीर सिंह की विरासत को भी सहेजने में जुटी हैं. छोटी उम्र में सरपंच चुने जाने के बाद भी प्रेरणा नरूका के हौंसले बुलंद हैं. उनका मानना है कि वे नाम की नहीं, बल्कि खुद को काम करने वाली सरपंच साबित करके दिखाएंगी.

सरपंच चुने जाने के बाद प्रेरणा ने गांव की बेटियों के लिए लाइब्रेरी खुलवाने और महिलाओं को सरकार की योजनाओं की जानकारी दिलाने के साथ गांव में बिजली, पानी व सड़क आदि मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता बताया है. पिछले दिनों जिले में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में प्रेरणा नरूका गढ़ ग्राम पंचायत में 387 मतों के अंतर से निर्वाचित घोषित की गई हैं. नव निर्वाचित सरपंच प्रेरणा ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र कर जनहित में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी.

21 साल की प्रेरणा संभालेंगी गांव की जिम्मेदारी (ETV Bharat Alwar) सवाल : महज 21 साल की उम्र में आपने सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. जयपुर में पढ़ाई के दौरान गांव की राजनीति और चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया? प्रेरणा नरूका : 'मैंने हाल ही में फिजियोथेरेपी की डिग्री पूरी की है. पढ़ाई के लिए जयपुर में रहती थी, लेकिन जब भी गांव आती थी तो यहां की कई समस्याएं देखने को मिलती थीं. मैं 7वीं कक्षा से गांव में रही हूं. मेरे पिता भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से रहे और पूर्व में इसी ग्राम पंचायत के 2015 में सरपंच रह चुके हैं. उन्हें देखकर मुझे हमेशा जनसेवा करने की प्रेरणा मिलती रही. इस बार पंचायत चुनाव में जब मौका मिला तो मैंने गांव के विकास के लिए कुछ अच्छा करने की ठानी. अब ग्रामीणों ने उन्हें ग्राम पंचायत गढ़ की सरपंच बनाकर जो जिम्मेदारी दी है, उसे पूरा कर लोगों की सेवा करना मेरा लक्ष्य रहेगा'. सवाल : आपके पिता भी पहले सरपंच रह चुके हैं. जब आपने चुनाव लड़ने की बात कही तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या उन्होंने आपका पूरा समर्थन किया? प्रेरणा नरूका : पापा ने मेरे सरपंच का चुनाव लड़ने के निर्णय का पूरा समर्थन किया. उन्होंने मुझे एक बात स्पष्ट कर दी थी कि वे मुझे कार्य करने में पूरी तरह फ्री हैंड देंगे. अक्सर महिला सीट आने पर कई जगह महिलाएं सिर्फ नाम की जनप्रतिनिधि रह जाती हैं और उनके परिवार के पुरुष ही सारे फैसले लेते हैं. पापा ने कहा कि 'मैं तुम्हें गाइड जरूर करूंगा और हर कदम पर साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें खुद सीखना होगा और अपने फैसले खुद लेने होंगे. मैं भी चाहती हूं कि अपनी जिम्मेदारी खुद निभाऊं'. युवा सरपंच 21 साल की प्रेरणा (ETV Bharat GFX) सवाल : गांव में रहते हुए आपने ऐसी कौन-सी समस्याएं देखीं, जिन्हें दूर करना आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी? प्रेरणा नरूका : हमारी ग्राम पंचायत में मुख्य रूप से सड़क और पानी की समस्या है. हमारे गांव में पानी की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन पंचायत के अंतर्गत आने वाले अन्य दो गांवों में अभी भी पानी की काफी समस्या है. कई जगह सड़कें खराब हैं और स्ट्रीट लाइट की सुविधा भी नहीं है. 'मैं चाहती हूं कि इन समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान हो. इसके अलावा शिक्षा, महिलाओं को आगे बढ़ाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम करने का प्रयास रहेगा'. सवाल : ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर कई परिवारों में संकोच रहता है. आप खुद एक युवा महिला हैं. इस सोच में बदलाव कैसे लाएंगी? प्रेरणा नरूका : 'मैं खुद गांव से हूं और मेरे माता-पिता ने मुझे पढ़ने के लिए जयपुर जाने की अनुमति और पूरा सहयोग दिया. आज गांव की कई लड़कियां मुझसे बात करती हैं और कहती हैं कि आपको देखकर हम भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती हैं. मुझे लगता है कि जब गांव की एक बेटी आगे बढ़ती है तो उसे देखकर दूसरी लड़कियों और उनके परिवारों को भी प्रेरणा मिलती है. मैं चाहती हूं कि गांव की बेटियों को शिक्षा और रोजगार के लिए बेहतर अवसर मिलें और परिवार भी उनका सहयोग करें'. फिजियोथेरेपी की पढ़ाई के दौरान प्रेरणा और उनके सहपाठी (ईटीवी भारत अलवर) सवाल : महिला सशक्तीकरण के लिए आपके पास क्या खास योजना है? प्रेरणा नरूका : मेरी सबसे पहली योजना गांव में लाइब्रेरी स्थापित करवाने की है, जिससे लड़कियों और युवाओं को पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधा मिल सके. इसके अलावा महिलाओं के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वे उनका लाभ नहीं ले पातीं. मैं गांव में बैठक आयोजित करवाकर महिलाओं को इन योजनाओं के बारे में जागरूक करूंगी. मेरी कोशिश रहेगी कि महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलें.