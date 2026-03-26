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सावधान ! 50km की रफ़्तार से चलेंगी हवाएं; यूपी के इन इलाक़ों में 31 मार्च तक बारिश का सिलसिला !

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा. ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहे. तेज धूप खिली, वहीं कुछ जिलों में बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में विशेष इजाफा नहीं हुआ. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते गुरुवार को पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. वहीं 27 मार्च को उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में कहीं मध्यम कहीं हल्की बारिश होने के साथ-साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चल सकती है. बारिश का ये सिलसिला प्रदेश में 31 मार्च तक चलता रहेगा. जिससे अधिकतम व न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है.

लखनऊ में बढ़ सकता 2 डिग्री सेल्सियस पारा

राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा तेज धूप खिली. हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान में मंगलवार के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.