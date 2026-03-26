सावधान ! 50km की रफ़्तार से चलेंगी हवाएं; यूपी के इन इलाक़ों में 31 मार्च तक बारिश का सिलसिला !
यूपी में प्रयागराज सबसे गर्म जिला, अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 9:35 AM IST|
Updated : March 26, 2026 at 11:09 AM IST
लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा. ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहे. तेज धूप खिली, वहीं कुछ जिलों में बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में विशेष इजाफा नहीं हुआ. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते गुरुवार को पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. वहीं 27 मार्च को उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में कहीं मध्यम कहीं हल्की बारिश होने के साथ-साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चल सकती है. बारिश का ये सिलसिला प्रदेश में 31 मार्च तक चलता रहेगा. जिससे अधिकतम व न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है.
लखनऊ में बढ़ सकता 2 डिग्री सेल्सियस पारा
राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा तेज धूप खिली. हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान में मंगलवार के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.
वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
26-31 मार्च तक हो सकती बारिश
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि 26 मार्च को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हल्की वर्षा का एक नया दौर शुरू होकर 27 मार्च को लखनऊ समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना है. इसके साथ ही 28 मार्च को मौसम शुष्क रहने के चलते 29 मार्च से अगले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में वर्षा का अगला दौर महीने के अन्त तक जारी रहने की संभावना है. वहीं इन दोहरे मौसम के चलते तापमान में 2-3°C का उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है.
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