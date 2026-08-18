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बारिश का टूटा रिकॉर्ड, अबतक छत्तीसगढ़ में 731.3 मिमी वर्षा, गरियाबंद और महासमुंद पर मानसून मेहरबान

बलरामपुर में अब तक 849.4 मिमी 137.5% बारिश हुई. आज यहां 27.1 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है. जशपुर जिले में अब तक 618.1 मिमी 85.7% वर्षा हुई है. आज 35.9 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं कोरिया जिले में अब तक 636.0 मिमी 94.7% बारिश के साथ आज 10.3 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर में अब तक 750.0 मिमी 110.5% बारिश दर्ज की गई. जबकि आज 9.1 मिमी बारिश हुई है.

मौसम विभाग के मुताबिक सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिला बारिश के मामले में सबसे आगे चल रहा है. जबकि कांकेर और सुकमा जैसे जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से काफी पीछे है. उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सरगुजा में अब तक 425.7 मिमी वर्षा सामान्य का 75.4% हुई है. आज 28.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई. सूरजपुर में अब तक 796.6 मिमी 105.1% बारिश दर्ज हुई. जिसमें आज की 60.4 मिमी वर्षा शामिल है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इस बार मानसून पूरी तरह से मेहरबान है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 18 अगस्त 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक औसतन 731.3 मिमी बारिश दर्ज हुई है. यह आंकड़े पिछले 10 वर्षों के औसत 739.2 मिमी का 98.9 प्रतिशत है. वहीं अकेले आज पूरे प्रदेश में औसत 21.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है. राज्य के विभिन्न संभागों और जिलों में वर्षा की स्थिति में काफी अंतर देखा जा रहा है.

मानसून मेहरबान

मध्य छत्तीसगढ़ और रायपुर संभाग के जिलों में मानसून काफी मेहरबान नजर आ रहा है. राजधानी रायपुर में अब तक औसत से 129.1 प्रतिशत यानी 789.1 मिमी बारिश हो चुकी है. जिसमें आज दर्ज की गई 49.3 मिमी वर्षा भी शामिल है. बलौदाबाजार जिले में अब तक 829.2 मिमी 120.4% बारिश हुई. आज 15.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई.

गरियाबंद जिले में अब तक 870.3 मिमी 122.4% बारिश हुई, आज यहां 75.2 मिमी बारिश दर्ज की गई. महासमुंद जिले में अब तक 927.1 मिमी 137.6% बारिश दर्ज हुई. मंगलवार को 74.2 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. धमतरी जिले में अब तक 755.9 मिमी 107.3% बारिश हुई, जिसमें आज 49.3 मिमी बारिश शामिल है.

बारिश का टूटा रिकॉर्ड (ETV Bharat)



​बिलासपुर और आसपास के जिलों में सामान्य बारिश

बिलासपुर में अब तक 771.0 मिमी 109.2% वर्षा दर्ज की गई, आज महज 2.7 मिमी बारिश हुई. मुंगेली में अब तक 742.9 मिमी 111.7% बारिश हुई. आज 4.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई. रायगढ़ में अब तक 758.0 मिमी 98.4% वर्षा हुई है जबकि आज 40.0 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इस पूरे सीजन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. अब तक 994.3 मिमी बारिश हो चुकी है, जो कि औसत का 177.8 प्रतिशत है. आज यहाँ 19.2 मिमी वर्षा हुई.

जांजगीर-चांपा में अब तक 908.5 मिमी 118.6% बारिश हुई, आज 22.1 मिमी पानी बरसा. सक्ती में अब तक 765.3 मिमी 112.5% बारिश हुई, आज 29.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई. कोरबा जिले में अब तक 796.6 मिमी 100.2% बारिश दर्ज हुई, आज 15.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में अब तक 686.9 मिमी 98.7% वर्षा हुई है. आज यहां सिर्फ 0.3 मिमी हल्की बारिश दर्ज की गई.

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जानिए मैदानी इलाकों का हाल

दुर्ग एवं मैदानी जिलों में बारिश का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. दुर्ग जिले में अब तक 589.1 मिमी 105.9% बारिश हुई जबकि आज 22.0 मिमी पानी बरसा. कबीरधाम जिले में अब तक 462.2 मिमी 82.0% बारिश दर्ज की गई. वहीं आज 8.5 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. राजनांदगांव में अब तक 619.0 मिमी 98.9% बारिश हुई, आज 7.0 मिमी बारिश दर्ज की गई.

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में अब तक 612.5 मिमी 70.8% बारिश दर्ज हुई. आज 8.8 मिमी बारिश मौसम विभाग ने दर्ज की. खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में अब तक 515.2 मिमी 98.7% बारिश दर्ज की गई. बालोद जिले में अब तक 792.2 मिमी 116.0% बारिश हुई. वहीं, बेमेतरा जिले में अब तक 440.6 मिमी 81.3% बारिश रिकॉर्ड की गई है.



बस्तर संभाग में बारिश का हाल

दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के जिलों में कई स्थानों पर सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है. बस्तर जिले में अब तक 642.0 मिमी 68.5% बारिश हुई है. आज 6.1 मिमी बारिश दर्ज हुई. कोंडागांव में अब तक 639.7 मिमी 76.4% बारिश हुई. वहीं, आज 3.9 मिमी पानी बरसा. कांकेर जिले में अब तक 627.2 मिमी 65.4% बारिश हुई. वहीं, आज 10.6 मिमी वर्षा हुई. नारायणपुर जिले में अच्छी बारिश दर्ज की गई है. अब तक 1062.8 मिमी 117.5% वर्षा हुई है. आज 3.5 मिमी वर्षा दर्ज हुई. दंतेवाड़ा जिले में अब तक 858.9 मिमी 88.2% बारिश हुई. वहीं, आज 11.6 मिमी बारिश हुई. सुकमा में अब तक 687.4 मिमी 66.6% वर्षा हुई. जबकि आज 11.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई. वहीं बीजापुर जिले में अब तक 912.6 मिमी 67.5% बारिश हुई है. आज 21.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है.

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