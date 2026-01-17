ईरान लाएगा मध्य प्रदेश में मावठा, बारिश के साथ लौटेगी गलन वाली ठंड, मौसम विभाग का अलर्ट
अगले तीन दिनों में ठंड से मिलेगी हल्की राहत, 26 जनवरी के पहले हो सकती है मावठा की बारिश, जानें मौसम की पूरी अपडेट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : January 17, 2026 at 11:24 AM IST
भोपाल : इस साल रिकॉर्ड तोड़ ठंड से पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर गया पर अबतक मावठा की बारिश नहीं दर्ज की गई है. आमतौर पर दिसंबर के अंत में या जनवरी की शुरुआत में मावठा की बारिश होने के आसार रहते हैं. इसी बीच मौसम विभाग का एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अगले 2-3 दिनों में मध्य प्रदेश में भीषण ठंड से कुछ हद तक राहत मिल सकती है. वहीं, 26 जनवरी से पहले या उसके आसपास मावठे की बारिश होने की संभावना बन सकती है.
ईरान लाएगा मध्य प्रदेश में मावठा!
भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. तृषाणु बनिक के मुताबिक, '' आगामी 2-3 दिनों में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उछाल देखने मिल सकता है, जिससे भीषण ठंड से लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है. वहीं, उत्तर पश्चिम में ईरान के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक पश्चिमी विक्षोम (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) देखा जा रहा है. इसके साथ एक ट्रफ लाइन भी गुजर रही है, जो बारिश करा सकती है. ये ट्रफ लाइन 19 जनवरी को देश के पश्चिमी हिस्से को छू सकती है.'' ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 26 जनवरी से पहले या उसके आसपास मध्य प्रदेश में मावठे की बारिश हो सकती है.
फिर पड़ेगी गलन वाली ठंड?
आमतौर पर जब ठंड के मौसम में बारिश होती है तो गलन का एहसास होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि एक ओर जहां बारिश होने की वजह से धूप नहीं निकलती तो साथ ही मौसम में ठंडक और नमी घुल जाने से गलन जैसा एहसास होता है. इसकी वजह से दिन और रात के तापमान का अंतर कम हो जाता है और दिन भी ज्यादा ठंड लगती है.
अगले हफ्ते बदलेगा मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज
मौसम वैज्ञानिक डॉ. तृषाणु बनिक के मुताबिक, 17 जनवरी तक मध्य प्रदेश में ठंड का यलो अलर्ट जारी है लेकिन 18 जनवरी से तापमान में कुछ वृद्धि देखी जाएगी. इसके कुछ दिन बाद तक तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा. लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगले एक हफ्ते के अंदर मौसम में बड़ा बदलाव देखा जाएगा.
यह भी पढ़ें- घुप्प कोहरे में स्टेशन पर पटरी से ट्रेनें हुईं गुम! लो विजिबिलिटी से ट्रेनें 8 घंटे तक लेट
मध्य प्रदेश में भीषण ठंड का दौर है जारी
आमतौर पर देश में मकर संक्रांति के बाद से तापमान में बढ़ोत्तरी नजर आने लगती है. देश के कई हिस्सों में तापमान बढ़ने भी लगा है लेकिन मध्यप्रदेश में ठंड कुछ देरी से ही वापसी करती है. फिलहाल मध्य प्रदेश पर पहाड़ी राज्यों से आ रही बर्फीली हवाओं का जोरदार असर है और खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है. शनिवार को प्रदेश के 15 जिलों में कोहरा छाया रहा, वहीं मंदसौर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान माना जा रहा है. मौसम विभाग ने शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी और मैहर जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट बरकरार रखा है.
कहां कितना रहा तापमान?
|स्थान/शहर
|तापमान
|मंदसौर
|2.5
|करौंदी (कटनी)
|2.7
|शाजापुर
|3.3
|शहडोल
|3.5
|पचमढ़ी
|3.8
|राजगढ़
|4.5
|उमरिया
|5.3
|मंडला
|5.6
|रीवा
|5.8
|ग्वालियर
|5.9
|भोपाल
|6
|इंदौर
|6.2
|उज्जैन
|7.5
|जबलपुर
|8.8
|तापमान डिग्री सेल्सियस में