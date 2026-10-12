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दिल्ली-NCR में देर रात से जोरदार बारिश, बेहद ठंडा हुआ मौसम, जानें IMD का नया अपडेट

दिल्ली में झमाझम बारिश ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में रविवार की आधी रात तेज गरज और चमक के साथ भारी बारिश हुई. साथ ही तेज आंधी भी चली. दो घंटे से अधिक समय तक भारी बारिश हुई. इसके साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई जिसके चलते लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है.

वहीं, कल दिनभर की गर्मी और उमस के बाद दिल्ली-एनसीआर के मौसम ने अचानक करवट ले ली है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक कल दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सीजन के औसत से 2.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जो कि सीजन के औसत से 3.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा.