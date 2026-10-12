दिल्ली-NCR में देर रात से जोरदार बारिश, बेहद ठंडा हुआ मौसम, जानें IMD का नया अपडेट
राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 93 अंक पर बना हुआ है.
Published : October 12, 2026 at 7:31 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में रविवार की आधी रात तेज गरज और चमक के साथ भारी बारिश हुई. साथ ही तेज आंधी भी चली. दो घंटे से अधिक समय तक भारी बारिश हुई. इसके साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई जिसके चलते लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है.
वहीं, कल दिनभर की गर्मी और उमस के बाद दिल्ली-एनसीआर के मौसम ने अचानक करवट ले ली है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक कल दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सीजन के औसत से 2.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जो कि सीजन के औसत से 3.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा.
आज के मौसम का हाल
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे इलाकों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. सोमवार तड़के दिल्ली के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली के हौज़ खास, कालकाजी, ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, साकेत, राजोकरी गांव में झमाझम बारिश हुई है. सुबह सुबह हुई बारिश के दौरान तापमान गिरकर 21 से 22 डिग्री के बीच दर्ज किया गया.
वहीं, आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है. दिल्ली-एनसीआर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं. बारिश के कारण हवा में नमी का स्तर 80% से 83% तक बना हुआ है. वहीं 13 अक्टूबर को अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी होकर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस दौरान नमी का स्तर 60 से 80 प्रतिशत के बीच बना रह सकता है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 93 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98, गुरुग्राम में 93, गाजियाबाद में 95, ग्रेटर नोएडा में 102 और नोएडा में 108 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
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