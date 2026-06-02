ETV Bharat / state

सूरजपुर में मौसम का यू टर्न, तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, लोगों ने ली राहत

सूरजपुर में मंगलवार की दोपहर को जमकर बारिश हुई. वर्षा होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है.

Waterlogging due to rain in Surajpur
सूरजपुर में बारिश से जल भराव (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 2, 2026 at 6:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में मौसम सुहाना हो गया. मंगलवार की दोपहर को आसमान में काले काले बादल छा गए. उसके बाद शाम होते ही अचानक मौसम ने करवट ले ली. तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई. बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली. उसके बाद मौसम बेहद अच्छा हो गया. मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है. पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा था, लेकिन बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है.

बारिश से सड़कों पर जलभराव

बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में सड़कों पर पानी जमा हो गया. शहर के कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा. राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-43 पर भी कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सड़क पर पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों को सावधानीपूर्वक वाहन चलाना पड़ा और कई जगह यातायात की रफ्तार भी धीमी पड़ गई.

सूरजपुर में भारी बारिश (ETV BHARAT)

बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता

किसानों के लिए यह बारिश चिंता का विषय भी बन सकती है. यदि लगातार बारिश होती रही और खेतों में पानी भर गया तो हरी सब्जियों और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है. खेतों में जलभराव होने से सब्जियों की फसल खराब हो सकती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी मौसम में बदलाव की संभावना जताई है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है.

धमतरी की लंबी छलांग, ये सुविधा देने वाला पहला जिला बना धमतरी, किसानों की होगी बल्ले-बल्ले

शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव में 85.13 प्रतिशत मतदान, भाजपा कांग्रेस ने जताई जीत की उम्मीद

TAGGED:

WEATHER PLEASANT IN SURAJPUR
CHANGE IN CHHATTISGARH WEATHER
छत्तीसगढ़ में बदला मौसम
सूरजपुर में तापमान गिरा
RAINFALL IN SURAJPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.