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बारिश से लुढ़का तापमान, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली बड़ी राहत, आने वाले दिनों में ये रहेगा हाल

उत्तराखंड में आज हल्की धूप के साथ बादल छाए रहे और कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि, बर्फबारी और तेज हवाएं देखने को मिली.

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उत्तराखंड मौसम (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 2, 2026 at 12:50 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में मई महीने की शुरुआत मौसम के बदले हुए मिजाज के साथ हुई है. 2 मई को भी प्रदेश में मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहा. हल्की धूप के साथ आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही, जिससे साफ संकेत मिला कि आने वाले दिनों में मौसम और करवट ले सकता है.

उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार बदलते मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन साथ ही मौसम से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं. मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने एक बार फिर आगामी दिनों के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम अभी पूरी तरह साफ होने वाला नहीं है और अगले कुछ दिनों तक बारिश, तेज हवाएं और बिजली कड़कने जैसी गतिविधियां जारी रह सकती हैं. पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने अपना रौद्र रूप भी दिखाया.

कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिली. इसके अलावा तेज हवाओं ने भी जनजीवन को प्रभावित किया. इस दौरान किसानों को विशेष रूप से नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि ओलावृष्टि ने फसलों को नुकसान पहुंचाया. मौसम विभाग के अनुसार 2 मई को भी खासतौर पर पर्वतीय जिलों में मौसम सक्रिय बना रहेगा. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भूस्खलन या अचानक मौसम बदलने की घटनाएं अधिक होती हैं.

इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड में हैं. लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें. किसानों को भी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है.
-रोहित थपलियाल, मौसम वैज्ञानिक-

3 मई को मौसम का दायरा और बढ़ सकता है. विभाग का अनुमान है कि इस दिन मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है. यानी पूरे प्रदेश में मौसम का असर महसूस किया जाएगा. इसके अलावा 4 मई को भी अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने 3 और 4 मई के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है. इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है. इन परिस्थितियों को देखते हुए लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

5 मई को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है, हालांकि इस दिन इसकी तीव्रता कुछ कम हो सकती है. इसके बाद 6 मई से मौसम में धीरे-धीरे सुधार होने की उम्मीद है. बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी और अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो सकता है. लेकिन पर्वतीय जिलों में 7 और 8 मई को फिर से हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है.यदि पूरे सप्ताह के मौसम का हाल देखें तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मई के पहले सप्ताह में बारिश का प्रभाव बना रहेगा. इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जो कि गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है.

खासतौर पर मैदानी क्षेत्रों में जहां अप्रैल के अंत तक तापमान लगातार बढ़ रहा था, वहां इस बदलाव से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए विशेष चेतावनी भी जारी की है. हरिद्वार, देहरादून, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर जैसे जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. इसके अलावा इन क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

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