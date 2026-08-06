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बारिश से कहीं राहत कहीं आफत: अलवर के किशन कुंड में आनंद ले रहे लोग, धौलपुर में तीन मकान क्षतिग्रस्त

अलवर के किशन कुंड विकास समिति के सदस्य हिमांशु शर्मा ने बताया कि जिले में बुधवार से हो रही अच्छी बारिश के चलते जलाशय सागर के पास स्थित किशन कुंड पर झरना बहने लगा. गुरुवार को सुबह फिर से बारिश शुरू होने के बाद जलाशय किशन कुंड का नजारा मनमोहक हो गया. अच्छी बारिश के चलते शहर के समीप स्थित पहाड़ों पर तेज रफ्तार से पानी बहता दिखाई दिया. करीब 11.30 बजे से बारिश का वेग कम होने पर बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल कर किशन कुंड पर बह रहे झरने का आनंद लेने पहुंचे. वहीं, जिला प्रशासन की ओर से भी बारिश के चलते नदी, नालों, में झरनों में पानी आने के बाद बढ़ती भीड़ की आशंका को देख लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें और ऐसे स्थानों पर पानी में सेल्फी व रील बनाने के प्रयास में अपनी जान जोखिम में न डालें.

अलवर/धौलपुर : प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. इससे कई जगह लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली है तो कई जगहों पर आफत का सबब बन गई है. अलवर में किशन कुंड समेत अन्य जलाशयों में झरने बहने लगे हैं. वहीं, बारिश के दौरान शहर के ज्यादातर मार्ग पानी से लबालब दिखाई दिए. दूसरी तरफ धौलपुर में बारिश के कारण तीन मकानों की दीवारें और एक मकान की छत ढह गई.

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सड़कें बनी दरिया : अलवर जिले में हो रही अच्छी बारिश के चलते नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खुलकर सामने आ गई. बुधवार रात को बारिश के दौरान शहर की ज्यादातर सड़कें जलमग्न दिखाई दी. शहर के एसएमडी चौराहा, जिला अस्पताल के सामने, अंबेडकर चौराहा समेत कई अन्य मार्गों पर जल भराव होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. सड़कों पर पानी भरने से दो पहिया वाहन बंद हो गए, जिससे वाहन चालकों को पानी में दो पहिया वाहनों को खींचकर ले जाते देखा गया. जिले में बारिश का दौर पुन: शुरू होने से किसानों के चेहरे खिल उठे. बारिश से खेतों में बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग आदि फसल की मुरझाई फसल फिर से लहलहाने लगी है. किसानों का कहना है कि बारिश होने से फसल को लाभ होगा. हालांकि, लाल प्याज के बीज रोपने के कार्य में बारिश से कुछ व्यवधान जरूर पड़ा.

धौलपुर में तीन हादसे : सैंपऊ क्षेत्र के गढी लज्जा गांव में लगातार हो रही बारिश के चलते तीन दिनों के भीतर तीन अलग-अलग हादसे हो गए. बारिश से तीन मकानों की दीवारें और एक मकान की छत ढह गई. राहत की बात यह रही कि सभी घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई. ग्राम सरपंच रमन परमार ने बताया कि दो दिन पहले भी लगातार बारिश के कारण हरिसिंह पुत्र बदरिया कुशवाहा के घर की करीब 15 फीट लंबी दीवार गिर गई थी. दीवार गिरने से घर का छप्पर और टीनशेड भी क्षतिग्रस्त हो गया.

बारिश से घर की दीवार गिरी (ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, बुधवार देर रात हुई बारिश के कारण पप्पू पुत्र बेदरिया के मकान की दीवार गिर गई. गांव के वीरेंद्र का मकान और उसकी छत भी भरभराकर ढह गई. गुरुवार सुबह करीब 5 बजे जब वीरेंद्र का मकान गिरा, उस समय घर में मौजूद वृद्ध महिला रामश्री बाल-बाल बच गई. हादसे के समय वह घर के बाहर सो रही थीं, जिससे बड़ा हादसा टल गया. सरपंच ने बताया कि तीन दिनों में एक ही गांव में हुए इन तीन हादसों से प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है. उन्होंने प्रशासन से मौके का सर्वे कर प्रभावित परिवारों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है. ग्रामीणों ने भी बारिश के मौसम में जर्जर मकानों का सर्वे कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग उठाई है. तहसीलदार प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया संबंधित हल्का पटवारी को नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं. उचित मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी.