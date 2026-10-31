बेमौसम बारिश का असरः धान के साथ-साथ सब्जियों को नुकसान, फंगल इंफेक्शन का बढ़ा खतरा

बेमौसम बारिश का असरः धान के साथ-साथ सब्जियों को नुकसान, फंगल इंफेक्शन का बढ़ा खतरा
(Cyclone Arnab Impact in Jharkhand) झारखंड में हुई बेमौसम बारिश ने खेती पर असर डाला है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 5:04 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 5:18 PM IST
रांची: साइक्लोन अर्नब की वजह से झारखंड में हुई बेमौसम की बारिश का खराब असर खेती पर पड़ा है. झारखंड के खेतों में खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचने का अनुमान है, जिसमें मुख्य रुप से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है. वहीं सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है.
खरीफ-रबी की फसल पर असर
रांची में धान की खेती करने वाले किसान भौंरा नायक ने बताया कि बेमौसम की बारिश से धान की खेती को भी नुकसान पहुंचा है. धान की बाली में आद्रता की वजह से बीमारी लगनी शुरू हो गई है.
वहीं कोल्हान और उसके आसपास के जिन इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है, वहां धान का पौधा गिर जाने से फसल के ज्यादा नुकसान की आशंका है. वहीं खेतों में अभी रबी फसल के रूप में लगाए जा रहे आलू, मटर या अन्य सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है. लगातार हुई बारिश से गोभी, बंदगोभी, कद्दू, नेनुआ, फ्रेंचबीन, बैंगन जैसी अन्य सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है.
पौधों में फंगल इंफेक्शन का बढ़ा खतरा, एडवाइजरी जारी
झारखंड के उप कृषि निदेशक अमृतेश कुमार सिंह कहते हैं कि बेमौसम की इस बारिश से फसलों में फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में खेतों में पानी जमा नहीं हो, इसके लिए ड्रेनेज की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि फसलों में कीड़ा लगने की संभावना भी बढ़ जाती है.
कृषि उप निदेशक अमृतेश कुमार सिंह कहते हैं कि खेतों में ड्रेनेज यानी जलनिकासी की जरूर व्यवस्था करें. उन्होंने कहा कि सभी जिलों को एडवाइजरी जारी किया गया है कि जिन जिन जिलों में फसल का नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट बनाकर जल्द मुख्यालय भेजें, ताकि विभाग की ओर से जरूरी कदम उठाए जा सके.
फसल नुकसान की रिपोर्ट आने के बाद ज्यादा कुछ कह पाएंगेः कृषि मंत्री
राज्य में लगभग 28 लाख हेक्टेयर में खरीफ और 10-11 लाख हेक्टेयर जमीन पर रबी की फसल की खेती की जाती है. राज्य में बेमौसम बारिश से हुई क्षति को लेकर पूछे गए सवाल पर राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कहती हैं कि बेमौसम की बारिश से सब्जियों को नुकसान पहुंचने की जानकारी है. धान की फसल को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका आकलन सभी जिलों से रिपोर्ट आने के बाद ही किया जा सकता है.
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