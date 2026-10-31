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बेमौसम बारिश का असरः धान के साथ-साथ सब्जियों को नुकसान, फंगल इंफेक्शन का बढ़ा खतरा

रांची: साइक्लोन अर्नब की वजह से झारखंड में हुई बेमौसम की बारिश का खराब असर खेती पर पड़ा है. झारखंड के खेतों में खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचने का अनुमान है, जिसमें मुख्य रुप से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है. वहीं सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है.

रांची में धान की खेती करने वाले किसान भौंरा नायक ने बताया कि बेमौसम की बारिश से धान की खेती को भी नुकसान पहुंचा है. धान की बाली में आद्रता की वजह से बीमारी लगनी शुरू हो गई है.

झारखंड में खेती पर बेमौसम बारिश का असर (ईटीवी भारत)

वहीं कोल्हान और उसके आसपास के जिन इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है, वहां धान का पौधा गिर जाने से फसल के ज्यादा नुकसान की आशंका है. वहीं खेतों में अभी रबी फसल के रूप में लगाए जा रहे आलू, मटर या अन्य सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है. लगातार हुई बारिश से गोभी, बंदगोभी, कद्दू, नेनुआ, फ्रेंचबीन, बैंगन जैसी अन्य सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है.



पौधों में फंगल इंफेक्शन का बढ़ा खतरा, एडवाइजरी जारी

झारखंड के उप कृषि निदेशक अमृतेश कुमार सिंह कहते हैं कि बेमौसम की इस बारिश से फसलों में फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में खेतों में पानी जमा नहीं हो, इसके लिए ड्रेनेज की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि फसलों में कीड़ा लगने की संभावना भी बढ़ जाती है.

धान की बालियां (ईटीवी भारत)

कृषि उप निदेशक अमृतेश कुमार सिंह कहते हैं कि खेतों में ड्रेनेज यानी जलनिकासी की जरूर व्यवस्था करें. उन्होंने कहा कि सभी जिलों को एडवाइजरी जारी किया गया है कि जिन जिन जिलों में फसल का नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट बनाकर जल्द मुख्यालय भेजें, ताकि विभाग की ओर से जरूरी कदम उठाए जा सके.



फसल नुकसान की रिपोर्ट आने के बाद ज्यादा कुछ कह पाएंगेः कृषि मंत्री