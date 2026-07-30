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बारिश के इंतजार में निकल गया समय, 97 हजार हेक्टेयर में नहीं हुई बुवाई, चावल, उड़द और मक्का लक्ष्य से ज्यादा सोयाबीन कम

हाड़ौती में कमजोर मानसून से बारिश आधी रह गई. बुवाई लक्ष्य से पीछे, सोयाबीन सबसे अधिक प्रभावित.

खेत में ट्रैक्टर से बुवाई की तैयारी करते किसान
खेत में ट्रैक्टर से बुवाई की तैयारी करते किसान (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 9:27 PM IST

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कोटा: हाड़ौती संभाग में इस साल मानसून काफी कमजोर रहा है. बीते साल जुलाई तक औसत 600 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी, जबकि इस बार सिर्फ करीब 300 एमएम ही हुई है. इससे किसानों की बुवाई बुरी तरह प्रभावित हुई. सामान्यतः 15 जुलाई तक बुवाई पूरी हो जाती है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में काम चल रहा है. लक्ष्य का केवल 92 प्रतिशत ही बुवाई हो पाई है. करीब 97 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अभी तक बुवाई नहीं हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक अशोक कुमार शर्मा के अनुसार कोटा जिले में लक्ष्य की 92.77 प्रतिशत, बूंदी में 92.68 प्रतिशत, बारां में 89.69 प्रतिशत और झालावाड़ में 93.01 प्रतिशत बुवाई हुई है. कुल 12.14 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 11.16 लाख हेक्टेयर में ही बुवाई हो सकी है. धान, उड़द और मक्का की बुवाई लक्ष्य से अधिक हुई है, जबकि सोयाबीन पिछड़ गई है.

धान की फसल की रोपाई करते किसान
धान की फसल की रोपाई करते किसान (ETV Bharat Kota)

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भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री रूपनारायण यादव का कहना है कि किसान फसल को लेकर पहले से उत्साहित थे. उन्होंने बीज, खाद और पेस्टिसाइड का इंतजाम कर लिया था तथा खेत भी तैयार कर लिए थे, लेकिन समय पर बारिश न आने से बुवाई नहीं कर पाए. उपज होने पर प्रति हेक्टेयर करीब 65 हजार रुपये का लाभ मिलता. इस हिसाब से हाड़ौती में किसानों को 500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है. कई खेत खाली रह गए हैं. किराए पर खेत लेकर बुवाई करने वाले किसानों को भी सीधा नुकसान हुआ है.

धान, मक्का व उड़द की बुवाई टारगेट से ज्यादा: अतिरिक्त निदेशक शर्मा का कहना है कि संभाग में 1.73 लाख हेक्टेयर एरिया में धान की बुवाई होनी थी, लेकिन उसकी जगह 1.85 लाख हेक्टेयर एरिया में बुवाई हो चुकी है. इसी तरह से उड़द की बुवाई भी लक्ष्य से ज्यादा हुई है, जिसमें 1.57 लाख हेक्टेयर की जगह 1.59 लाख हेक्टेयर में हुई है. इसी तरह से मक्का की बुवाई जहां पर 1.37 लाख हेक्टेयर एरिया में होती है, उसकी जगह 1.53 लाख हेक्टेयर एरिया में हुई है.

सोयाबीन की कम हुई है बुवाई: कोटा संभाग में 7.10 लाख हेक्टेयर एरिया में सोयाबीन की बुवाई का लक्ष्य रखा गया था, जिसकी जगह महज 5.66 लाख हेक्टेयर में हुई है. करीब 1.44 लाख हेक्टेयर एरिया में बुवाई शेष है. सब्जियों की बुवाई की बात की जाए तो 28 हजार हेक्टेयर एरिया में होती थी, लेकिन उसकी जगह 19013 हेक्टेयर में ही बुवाई हुई है.

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