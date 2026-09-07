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हिमाचल में बारिश का असर बरकरार! 85 सड़कें बंद, अब तक 274 लोगों की मौत, जानें कब होगी मानसून की विदाई?

मानसून की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई है लेकिन प्रदेश में भूस्खलन और सड़कें बंद होने का खतरा अभी भी बना हुआ है.

Rainfall impact 85 roads closed 274 deaths
हिमाचल में मानसून का कहर! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 11:25 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून अब कमजोर पड़ने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार, आज (सोमवार, 7 सितंबर को) प्रदेश के किन्नौर, शिमला और लाहौल स्पीति जिले में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही शिमला शहर और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि प्रदेश के शेष जिलों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. शिमला, जुब्बरहट्टी, मुरारी देवी, कांगड़ा और सुंदरनगर में बादल गरजने के साथ बिजली भी कड़की है.

25 सितंबर के आसपास मानसून की विदाई!

फिलहाल मानसून की सक्रियता में कमी आई है, लेकिन प्रदेश में भूस्खलन और सड़कें बंद होने का खतरा अभी भी बना हुआ है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, हिमाचल से मानसून की विदाई करीब 25 सितंबर के आसपास संभावित है. ऐसे में तब तक प्रदेशवासियों को बारिश से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है.

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11 सितंबर तक हल्की बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

अगस्त महीने में सामान्य से कम बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि, "अगस्त महीने में इस बार सामान्य से 17 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और ऊना जिले में अगस्त में सामान्य बारिश दर्ज की गई है. वहीं, सिरमौर में सबसे अधिक और लाहौल स्पीति में सामान्य से सबसे कम बारिश दर्ज की गई है. शेष जिलों में सामान्य के आसपास बारिश हुई है."

हिमाचल में मानसून का कहर!

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, 30 जून से अब तक हिमाचल प्रदेश को 1247 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है. वहीं, इस अवधि में प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 274 लोगों की जान गई है. 110 लोगों की मौत प्राकृतिक आपदाओं में हुआ है, जबकि 164 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है.

Rainfall impact 85 roads closed 274 deaths
हिमाचल में मानसून सीजन में नुकसान (@DepartmentofRevenue)

हिमाचल में 85 सड़कें अभी बंद

हिमाचल में मानसून की सक्रियता भले ही कुछ कम हुई है, लेकिन बारिश का असर अब भी दिखाई दे रहा है. प्रदेश में अभी भी 85 सड़कें बंद पड़ी हैं. सबसे अधिक मंडी जिला प्रभावित है. मंडी जिले में 36 सड़कें अभी भी बंद हैं. इसके बाद कुल्लू जिले में 22 सड़कें बंद हैं. सिरमौर जिले में 13, कांगड़ा जिले में 7, ऊना जिले में 3, शिमला जिले में 2 लाहौल स्पीति और सोलन जिले में एक-एक सड़क बंद है. बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर और किन्नौर जिले में एक भी सड़क बाधित नहीं है. इसके अलावा प्रदेश में 59 बिजली ट्रांसफॉर्मर ठप हैं और 6 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं.

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हिमाचल में 85 सड़कें बंद (@DepartmentofRevenue)
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हिमाचल में 85 सड़कें बंद (@DepartmentofRevenue)

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