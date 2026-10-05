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हिमाचल में सात साल बाद किसानों पर मेहरबान होगा मौसम, रबी की बिजाई से पहले 'गुड न्यूज'!

शिमला: मानसून की विदाई के साथ भले ही आसमान से बरसने वाली बूंदों पर ब्रेक लगने की उम्मीद की जा रही हो, लेकिन हिमाचल के किसानों के लिए मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान नई उम्मीद लेकर आया है. रबी सीजन की बिजाई शुरू होने से पहले ही मौसम ने किसानों के लिए राहत का संकेत दे दिया है. प्रदेश में इस बार मानसून सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश के साथ विदा हुआ है, लेकिन अब अक्टूबर से दिसंबर तक चलने वाला पोस्ट-मानसून सीजन किसानों की उम्मीदों को मजबूत करने वाला नजर आ रहा है.

हिमाचल में अब किसान रबी सीजन की प्रमुख फसलों की बिजाई की तैयारी में जुटेंगे. ऐसे में मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान किसानों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय पर बारिश से खेतों में नमी बनी रहने पर बिजाई का काम सुगम हो सकता है. इसके बाद फसल की शुरुआती बढ़वार के दौरान मिलने वाली बारिश भी उत्पादन की संभावनाओं को प्रभावित करेगी. फिलहाल किसानों की निगाहें अक्टूबर से दिसंबर तक आसमान पर रहेंगी. मानसून ने भले ही इस बार बादल सामान्य से कम बरसे हो, लेकिन अब पोस्ट-मानसून सीजन अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बरसा तो रबी की फसल के खेतों में उम्मीद की नई हरियाली दिखाई दे सकती है.

सबसे दिलचस्प बात यह है कि करीब सात साल बाद पोस्ट-मानसून सीजन किसानों पर मेहरबान होता नजर आ रहा है. पिछले 17 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2019 में ही पोस्ट-मानसून सीजन के दौरान सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी. उस साल सामान्य से 39.7 फीसदी अधिक बारिश हुई थी, इसके बाद अब वर्ष 2026 में मौसम विभाग ने अक्टूबर से दिसंबर के दौरान सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई है. यानी इस बार मानसून सीजन में बारिश की की कमी के बाद पोस्ट-मानसून बारिश किसानों के लिए उस कमी की कुछ हद तक भरपाई करने वाली साबित हो सकती है. हालांकि, बारिश का वास्तविक वितरण किस जिले और किस समय कितना रहता है, यह रबी फसलों की स्थिति के लिए निर्णायक होगा.

मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान का संकेत साफ है कि, मानसून की विदाई के बाद हिमाचल में बारिश की गतिविधियां पूरी तरह खत्म होने वाली नहीं हैं. पोस्ट-मानसून सीजन के दौरान पश्चिमी विक्षोभ सहित अन्य मौसमी प्रणालियों के सक्रिय होने पर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं. ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदलने के साथ बर्फबारी भी शुरू हो सकती है. ऐसे में रबी सीजन की बिजाई के लिए खेतों में नमी की स्थिति किसानों के अनुकूल रहने की उम्मीद है. समय पर बारिश हुई तो किसानों को फसलों की बिजाई के लिए पर्याप्त नमी मिल सकती है और इससे इस बार रबी फसलों के अच्छे उत्पादन की उम्मीद भी बढ़ सकती है.

दरअसल, रबी फसलों की समय पर बिजाई और शुरुआती बढ़वार के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी बेहद महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में मानसून के बाद होने वाली बारिश गेहूं, जौ, सरसों, मटर, चना समेत अन्य रबी फसलों के लिए काफी अहम मानी जाती है. इसी बीच मौसम विभाग के मौसमी पूर्वानुमान ने किसानों को बड़ी राहत दी है. मौसम विभाग के अनुसार, अक्टूबर से दिसंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य और सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है. पूर्वानुमान मानचित्र में भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

खेतों में रबी फसलों की बिजाई की तैयारियां तेज होने लगी हैं और आने वाले दिनों में प्रदेश के हजारों किसान गेहूं समेत अन्य फसलों की बिजाई में जुट जाएंगे. पहाड़ी प्रदेश में रबी सीजन खाद्यान्न उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है. औसतन हर वर्ष प्रदेश में साढ़े तीन लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी फसलों की बिजाई की जाती है.

हिमाचल में रबी फसलों की बिजाई (ETV Bharat)

अगर पिछले रबी सीजन के निर्धारित लक्ष्य पर नजर डालें तो वर्ष 2025 में हिमाचल में कुल 3,53,270 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बिजाई का लक्ष्य रखा गया था. इसके साथ प्रदेश में 7,15,280 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. इस पूरे रबी सीजन में सबसे बड़ा हिस्सा गेहूं का रहा, जिसके लिए 3,22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बिजाई का लक्ष्य तय किया गया था और इससे 6,50,000 मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान रखा गया था. वहीं, रबी सीजन में खाद्यान्न फसलों के साथ व्यावसायिक फसलों पर भी किसानों का फोकस रहता है. पिछले सीजन में 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की बिजाई का लक्ष्य रखा गया था, जिससे 52,000 मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान था. इसके अलावा प्रदेश में 37,450 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों की बिजाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इससे 7,86,450 मीट्रिक टन सब्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था.

15 बार सूखे जैसे हालात

मौसम विभाग का आंकड़ों पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद होने वाली बारिश (पोस्ट-मानसून) का पैटर्न अब चिंताजनक रूप से बिगड़ चुका है. मौसम विभाग द्वारा वर्ष 2010 से 2025 तक जारी किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पिछले 16 वर्षों में केवल 2019 ही एक ऐसा वर्ष रहा, जब प्रदेश में सामान्य से अधिक 39.7 बारिश दर्ज की गई. बाकी 15 वर्षों में प्रदेश को पोस्ट-मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश की कमी (डेफिसिट) का सामना करना पड़ा है.

मानसून की विदाई के बाद हिमाचल में बारिश की गतिविधियां (@MeteorologicalCenterShimla)

वर्ष 2016 सबसे निराशाजनक

​मौसम विभाग द्वारा जारी संचयी वर्षा (Cumulative Rainfall) और सामान्य से विचलन (Departure) के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में पोस्ट-मानसून सीजन (अक्टूबर से दिसंबर) के दौरान बारिश का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है. ​वर्ष 2019 में सर्वाधिक 128.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 39.7 फीसदी अधिक थी. वहीं, वर्ष 2016 प्रदेश के लिए सबसे निराशाजनक रहा, जब महज 7.5 मिलीमीटर बारिश हुई और बारिश की कमी का आंकड़ा 91.8 फीसदी तक पहुंच गया.

समय पर बारिश तो खेतों में खिलेगी रबी की उम्मीद

कृषि विभाग शिमला के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी का कहना है कि, "पोस्ट मानसून सीजन में समय पर अच्छी बारिश रबी सीजन के लिए संजीवनी का काम करती है. पर्याप्त नमी मिलने से किसान समय पर खेतों में बिजाई शुरू कर सकते हैं, जिससे फसलों के बेहतर उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है. हिमाचल में खेती का अधिकतर क्षेत्र बारिश पर निर्भर है. ऐसे में रबी सीजन में समय पर होने वाली बारिश ही काफी हद तक फसलों की पैदावार की दिशा तय करती है. वहीं, बारिश के समय पर न होने या लंबे अंतराल के कारण किसानों की बिजाई प्रभावित होने के साथ उत्पादन पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है."

रबी सीजन की बिजाई शुरू होने से पहले किसानों के लिए राहत (ETV Bharat)

वर्ष 2010 से वर्ष 2025 में कब कितनी बारिश?

पोस्ट मानसून सीजन में 16 सालों में 15 साल बारिश के लिहाज से निराशजनक रहे हैं. मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में वर्ष 2010 में 94.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो सामान्य से 13.5 फीसदी कम रिकॉर्ड की गई. इसी तरह से वर्ष 2011 में 17.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, यह आंकड़ा सामान्य से 83.3 फीसदी कम रहा. वहीं, प्रदेश में वर्ष 2012 में 41.5 मिलीमीटर बारिश हुई जो सामान्य से 59.6 फीसदी कम दर्ज की गई. इसी तरह से प्रदेश में 2013 में 61.7 मिलीमीटर बारिश हुई, यह आंकड़ा भी मौसम विभाग के रिकॉर्ड में 39.9 फीसदी की कमी के साथ दर्ज हुआ.

हिमाचल में पोस्ट मानसून बारिश (ETV Bharat)

वर्ष 2014 में प्रदेश में 73.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, यह भी सामान्य से 19.7 फीसदी कम थी. वर्ष 2015 में पोस्ट मानसून सीजन 56.3 बारिश के साथ विदा हुआ, जो सामान्य से 38.5 फीसदी की कमी के साथ दर्ज हुआ. वर्ष 2016 में पोस्ट मानसून में मात्र 7.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 91.8 फीसदी कम रही. वर्ष 2017 में 55.2 मिलीमीटर बारिश हुई, यह भी सामान्य से 39.7 फीसदी की कमी के साथ दर्ज हुई. वर्ष 2018 में पोस्ट मानसून सीजन 56.4 मिलीमीटर बरसा, ये बारिश सामान्य से 38.4 फीसदी कम रही. वहीं, वर्ष 2019 में 128.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 39.7 फीसदी अधिक रिकॉर्ड हुई. इसके अगले साल यानी वर्ष 2020 में 77.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 15.5 फीसदी कम दर्ज हुई. वर्ष 2021 में बादल 75.5 मिलीमीटर बरसे, यह आंकड़ा भी सामान्य से 17.6 फीसदी कम दर्ज हुआ.

हिमाचल में पोस्ट मानसून बारिश (ETV Bharat)

वर्ष 2022 में 63.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 23.0 फीसदी कम रही. वर्ष 2023 में पोस्ट मानसून सीजन में 45.2 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन ये भी सामान्य से 45.0 फीसदी भारी कमी के साथ ही दर्ज हुआ. इसके अगली साल वर्ष 2024 में बादल बारिश के रूप में में 47.1 मिलीमीटर बरसे. यह आंकड़ा भी सामान्य से 43.0 फीसदी कम रहा. वहीं, वर्ष 2025 में पोस्ट मानसून सीजन ने एक बार फिर से निराश किया. इस दौरान प्रदेश में 69.7 मिलीमीटर बारिश हुई. ये आंकड़ा भी सामान्य से 16.0 फीसदी कम दर्ज हुआ.

पोस्ट मानसून बारिश से किसानों को होगा फायदा (ETV Bharat)

16 साल का चिंताजनक रिकॉर्ड

2010-2025 में 15 साल पोस्ट-मानसून बारिश में कमी

सबसे खराब साल 2016: सिर्फ 7.5 MM बारिश, 91.8% कमी

2023 में 45.2 MM (45% कमी), 2024 में 47.1 MM (43% कमी)

2025 में 69.7 MM बारिश, 16% कमी के साथ

एकमात्र अच्छा साल 2019: 128 MM बारिश

बारिश का ग्राफ लगातार गिर रहा

बारिश के भरोसे हिमाचल की खेती

पहाड़ों में खेती की तस्वीर आज भी काफी हद तक आसमान से बरसने वाली बूंदों पर टिकी है. हिमाचल प्रदेश में भले ही किसान आधुनिक खेती और बेहतर उत्पादन की ओर बढ़ रहे हों, लेकिन खेतों तक नियमित सिंचाई सुविधा की पहुंच अभी भी सीमित है. प्रदेश के कुल 9,59,223 हेक्टेयर क्रॉप्ड एरिया में से महज 1,14,381 हेक्टेयर भूमि ही सिंचाई सुविधा के दायरे में आती है. यानी प्रदेश का बड़ा कृषि क्षेत्र आज भी बारिश के पानी पर निर्भर है. ऐसे में मानसून की बेरुखी, बारिश का असमान वितरण या लंबे समय तक सूखा पड़ना सीधे तौर पर किसानों की फसल और उत्पादन को प्रभावित कर सकता है. यही वजह है कि हिमाचल में रबी से लेकर खरीफ तक खेती का कैलेंडर काफी हद तक मौसम के मिजाज के साथ बदलता रहता है.

बारिश के भरोसे हिमाचल की खेती (ETV Bharat)

छोटे किसानों के पास जमीन

जोत के आकार के हिसाब से देखें तो हिमाचल में कुल 9.97 लाख जोतों में से 7.12 लाख जोतें एक हेक्टेयर से कम आकार की हैं. यानी कुल जोतों का 71.41 प्रतिशत हिस्सा सीमांत किसानों के पास है. वहीं, इन किसानों के पास कुल कृषि जोत क्षेत्र का करीब 30.30 प्रतिशत हिस्सा है. इसी तरह से 1 से 2 हेक्टेयर वाली 1.74 लाख जोतें हैं, जो कुल जोतों का 17.45 प्रतिशत हैं. इनके पास 2.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है. वहीं, 2 से 4 हेक्टेयर की 82 हजार जोतें हैं, जिनका कुल क्षेत्र 2.23 लाख हेक्टेयर है. प्रदेश में 4 से 10 हेक्टेयर की श्रेणी में करीब 26 हजार जोतें आती हैं, जबकि इनके पास 1.46 लाख हेक्टेयर भूमि है. इसके विपरीत 10 हेक्टेयर से अधिक बड़ी जोतों की संख्या महज 3 हजार के करीब है और इनके पास 47 हजार हेक्टेयर भूमि दर्ज है. कृषि विभाग के पूरे आंकड़ों को देखें तो कुल 9.97 लाख जोतों का क्षेत्रफल 9.44 लाख हेक्टेयर है और औसत जोत का आकार महज 0.95 हेक्टेयर है. इससे कृषि व्यवस्था में छोटे आकार की जोतों और सीमांत किसानों की प्रमुख भूमिका साफ तौर पर सामने आती है.

खेती के लिए अधिकांश किसान बारिश पर निर्भर (ETV Bharat)

गुजरात सहित इन राज्यों में ऑफ सीजन सब्जियों की रहती है डिमांड

हिमाचल में ऑफ सीजन सब्जियों की पैदावार की बाहरी राज्य में भारी डिमांड रहती है. कृषि विशेषज्ञ रामकृष्ण चौहान का कहना है कि, "प्रदेश में रबी के इस सीजन में अक्टूबर महीने में सब्जियों सहित अन्य फसलों की बिजाई शुरू हो जाती है. बारिश होते ही किसान मटर सहित फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली सहित अन्य फसलों की बिजाई शुरू कर देंगे. यही सब्जियों ऐसे समय में तैयार होगी, जब मैदानी राज्यों में सब्जियों का सीजन समाप्त हो चुका होगा. ऐसे ऑफ सीजन की सब्जियों की बाहरी राज्यों में अधिक मांग रहने के कारण किसानों को सब्जियों की अधिक दाम मिलते हैं. खासकर हिमाचल की हरी मटर की मैदानी राज्यों सबसे अधिक डिमांड रहती है."

कृषि विशेषज्ञ रामकृष्ण चौहान के अनुसार, अकेले हिमाचल की सबसे पुरानी ढली सब्जी मंडी में हर साल अकेले सैकड़ों करोड़ मटर का कारोबार होता है. यहां से हर साल लाखों क्विंटल हरी मटर बड़े महानगरों सहित अन्य शहरों को भेजी जाती है. कृषि उपज समिति शिमला एंड किन्नौर के आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में 1 लाख 73 हजार 668 क्विंटल, 2022-23 में 1 लाख 02 हजार 253 क्विंटल, 2023-24 में 1 लाख 74 हजार 710 क्विंटल, 2024-25 में 1 लाख 19 हजार 273 क्विंटल, 2025-26 में 1 लाख 37 हजार 244 क्विंटल मटर महाराष्ट्र, गुजरात, चिन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली और कोलकाता आदि की बड़ी मंडियों में भेजी गई है.

पहाड़ी मटर की बाहरी राज्यों में हाई डिमांड (ETV Bharat)

चंडीगढ़ से हवाई जहाज से बाहरी भेजी जाती है मटर

मां हाटेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी ढली सब्जी मंडी के आढ़ती नरेंद्र ठाकुर का कहना है, "अक्टूबर और नवंबर महीने में जो मटर की बिजाई होती है, वह मटर मार्च के आखिरी सप्ताह तक मंडियों में पहुंचनी शुरू हो जाती है. देश भर में ये मटर भेजी जाती है. महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सहित अन्य महानगरों हिमाचल की हरी मटर की डिमांड रहती है. यहां की मटर बारिश पर निर्भर है. पहाड़ों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, जिस कारण मटर की अधिक मिठास रहती है. ऐसे में देश के मैदानी राज्यों और पहाड़ों पैदा होने वाली हरी मटर के स्वाद में दिन रात का अंतर है. मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी मटर में मंडियों में अधिक डिमांड रहती है."

चंडीगढ़ से हवाई जहाज से चेन्नई-बेंगलुरु तक पहाड़ी मटर की सप्लाई (ETV Bharat)

आढ़ती नरेंद्र ठाकुर का कहना है कि, हिमाचल के मटर की देश भर में हमेशा ही डिमांड बनी रहती है. चंडीगढ़ से ये मटर हवाई जहाजों के माध्यम से चेन्नई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में भेजी जाती है. इसकी डिमांड फाइव स्टार होटलों में अधिक रहती है. रबी सीजन में बिजी जाने वाले पहाड़ी मटर मंडी में 50 से 70 रुपए प्रति किलो थोक में बिकती है. उन्होंने कहा कि, इसी तरह से रबी सीजन में बिजी जाने वाली फुल गोभी और पता गोभी भी मैदानी राज्यों में भेजी जाती है.

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