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क्या यूपी में बोरिया-बिस्तर बांधने लगे बादल, मानसून की विदाई बेला कब, जानिए मौसम का हाल

4% कम हुई बारिश उत्तर प्रदेश में 1 जून से लेकर 16 सितंबर तक अनुमानित बारिश 698 मिलीमीटर के सापेक्ष 678 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 4% कम है.

लखनऊ: क्या यूपी से मानसून अब बोरिया बिस्तर समेटने लगा है. क्या बादल अब विदाई के मोड में आ चुके हैं. मौसम विभाग की मानें तो पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.6 मिलीमीटर के सापेक्ष 1.6 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 76% कम है. 22 सितंबर तक यूपी में बारिश का दौर और धीमा पड़ सकता है.

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राजधानी लखनऊ में बुधवार को मौसम शुष्क रहा. सुबह से ही आसमान साफ रहा. दिन में तेज धूप के कारण उमस भरी गर्मी जारी रही. पिछले तीन दिनों से लखनऊ में मौसम शुष्क बना हुआ है. तेज धूप खिल रही है. बुधवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किए गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वही न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

आगरा व बाराबंकी सबसे गर्म

उत्तर प्रदेश में बुधवार को आगरा तथा बाराबंकी सबसे अधिक गर्म जिले रहे, जहां पर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया क्योंकि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.





मौसम विज्ञानी क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि अरब सागर से आ रही नमी के प्रभाव से आज पूर्वांचल एवं प्रदेश के दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पर बादल गरज सकत हैं. कुछ जगहों पर हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है. 20 सितंबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं 22 सितंबर से पूरे प्रदेश में बारिश थम जाने के साथ ही मौसम शुष्क होने की संभावना है. हालांकि इस बीच 19 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान से मानसून वापसी की संभावना है.





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