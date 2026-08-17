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राजस्थान में 19 अगस्त से फिर बढ़ेगा बारिश का दौर , बीसलपुर बांध में भी बढ़ी पानी की आवक

प्रदेश में अगले 4-5 दिन हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं.

Monsoon In Rajasthan
मौसम विभाग भवन कार्यालय(File Photo) (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 2:22 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर पड़ गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर बारिश का दौर तेज होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4-5 दिन अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, 19 से 21 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में दोबारा बढ़ोतरी होने और कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बना है. इसके अगले 24 घंटे में और तीव्र होने और उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है. इसके असर से राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, मानसून ट्रफ लाइन भी फिलहाल अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर गुजर रही है.

18 अगस्त को 8 जिलों में येलो अलर्ट: मौसम विभाग ने 18 अगस्त को प्रदेश के आठ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अलवर, बारां, भरतपुर, डीग, धौलपुर, झालावाड़, करौली और कोटा सहित आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन की संभावना जताई गई है. रविवार को भी अलवर, बारां, भरतपुर, डीग, धौलपुर, झालावाड़, करौली और कोटा सहित टोंक में हल्की बारिश दर्ज की गई. पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है, हालांकि 19 से 21 अगस्त के दौरान कोटा और भरतपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश भी हो सकती है.

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पश्चिमी राजस्थान में कमजोर रहेगा मानसून: पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में अगले 4-5 दिन मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने का अनुमान है. हालांकि 19 से 21 अगस्त के बीच बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस तरह आने वाले दिनों में राजस्थान में बारिश का असर मुख्य रूप से पूर्वी हिस्सों में ज्यादा रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मानसून अपेक्षाकृत कमजोर बना रहेगा.

बीसलपुर बांध में बढ़ी पानी की आवक: बारिश के बीच राजस्थान के प्रमुख बीसलपुर बांध से भी राहत की खबर है. बांध का जलस्तर फिलहाल 314.04 आरएल मीटर पहुंच गया है. त्रिवेणी नदी करीब 2.60 मीटर की ऊंचाई पर बह रही है. बीते चार दिनों में बांध में करीब 45 सेंटीमीटर पानी की आवक दर्ज की गई है. बीसलपुर बांध में अब तक करीब 54 दिन की पानी की आवक हो चुकी है. बांध क्षेत्र में अब तक 501 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है. जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जल संसाधन विभाग की नजर आने वाले मानसून दौर पर बनी हुई है. बीसलपुर बांध जयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. बांध में जयपुर शहर के लिए करीब 11 फीसदी पानी आरक्षित किया गया है. राजधानी की करीब 50 लाख आबादी की पेयजल जरूरतों में बीसलपुर की अहम भूमिका है. शहर में 6 लाख से अधिक पंजीकृत पेयजल उपभोक्ता हैं. जलदाय विभाग की ओर से प्रति व्यक्ति रोजाना करीब 150 लीटर पानी मुहैया कराने के मानक के मुताबिक शहर की बड़ी आबादी की पेयजल व्यवस्था बीसलपुर बांध से जुड़ी हुई है. जयपुर के दो बड़े आवासीय प्रोजेक्ट, पृथ्वीराज नगर योजना प्रथम और द्वितीय चरण, भी बीसलपुर के पानी पर निर्भर हैं.

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बीसलपुर अब तक 8 बार छलका: बीसलपुर बांध के इतिहास में अब तक 8 बार पानी छलक चुका है. इनमें 6 बार अगस्त में और एक बार सितंबर में बांध पर चादर चली है. पिछले साल अच्छी बारिश और तेजी से हुई पानी की आवक के चलते जुलाई में ही बांध लबालब हो गया था. 24 जुलाई को बांध पर चादर चली थी और छह गेट खोलकर पानी की निकासी करनी पड़ी थी. हालांकि इस साल बांध में पानी की आवक पिछले साल की तुलना में काफी कम रही है. ऐसे में जल संसाधन विभाग के अधिकारी अगस्त और सितंबर में होने वाली बारिश से उम्मीद लगाए हुए हैं. विभाग को उम्मीद है कि मानसून के आगामी दौर में बांध का जलस्तर 315.50 मीटर के स्तर को पार कर सकता है.

693 बांधों में सिर्फ 38 पूरी तरह भरे: राजस्थान में मानसून के करीब डेढ़ महीने के दौर के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है. कई क्षेत्रों में 8 से 12 इंच तक बारिश दर्ज की गई है, लेकिन इसका असर राज्य के सभी बांधों पर एक जैसा नहीं पड़ा है. प्रदेश के छोटे-बड़े कुल 693 बांधों में से अभी तक सिर्फ 38 बांध पूरी तरह भर सके हैं. वहीं 208 बांध पूरी तरह खाली हैं. इसके अलावा 447 बांधों में आंशिक रूप से पानी पहुंचा है. आंकड़े बताते हैं कि बारिश होने के बावजूद प्रदेश के बड़ी संख्या में जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाया है.

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अगले दो दिन अहम: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिन राजस्थान में मानसून की गतिविधियां कमजोर से सामान्य रह सकती हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने नए कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से 19 अगस्त से बारिश का दौर फिर बढ़ने की संभावना है. खास तौर पर कोटा और भरतपुर संभाग में 19 से 21 अगस्त के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इस बारिश का असर प्रदेश के जलाशयों पर भी देखने को मिल सकता है. बीसलपुर बांध के लिए भी अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितंबर में होने वाली बारिश महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अगर पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश का दौर बना रहा, तो बांध के जलस्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है.

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