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राजस्थान में 19 अगस्त से फिर बढ़ेगा बारिश का दौर , बीसलपुर बांध में भी बढ़ी पानी की आवक

जयपुर: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर पड़ गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर बारिश का दौर तेज होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4-5 दिन अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, 19 से 21 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में दोबारा बढ़ोतरी होने और कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बना है. इसके अगले 24 घंटे में और तीव्र होने और उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है. इसके असर से राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, मानसून ट्रफ लाइन भी फिलहाल अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर गुजर रही है.

18 अगस्त को 8 जिलों में येलो अलर्ट: मौसम विभाग ने 18 अगस्त को प्रदेश के आठ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अलवर, बारां, भरतपुर, डीग, धौलपुर, झालावाड़, करौली और कोटा सहित आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन की संभावना जताई गई है. रविवार को भी अलवर, बारां, भरतपुर, डीग, धौलपुर, झालावाड़, करौली और कोटा सहित टोंक में हल्की बारिश दर्ज की गई. पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है, हालांकि 19 से 21 अगस्त के दौरान कोटा और भरतपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश भी हो सकती है.

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पश्चिमी राजस्थान में कमजोर रहेगा मानसून: पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में अगले 4-5 दिन मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने का अनुमान है. हालांकि 19 से 21 अगस्त के बीच बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस तरह आने वाले दिनों में राजस्थान में बारिश का असर मुख्य रूप से पूर्वी हिस्सों में ज्यादा रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मानसून अपेक्षाकृत कमजोर बना रहेगा.

बीसलपुर बांध में बढ़ी पानी की आवक: बारिश के बीच राजस्थान के प्रमुख बीसलपुर बांध से भी राहत की खबर है. बांध का जलस्तर फिलहाल 314.04 आरएल मीटर पहुंच गया है. त्रिवेणी नदी करीब 2.60 मीटर की ऊंचाई पर बह रही है. बीते चार दिनों में बांध में करीब 45 सेंटीमीटर पानी की आवक दर्ज की गई है. बीसलपुर बांध में अब तक करीब 54 दिन की पानी की आवक हो चुकी है. बांध क्षेत्र में अब तक 501 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है. जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जल संसाधन विभाग की नजर आने वाले मानसून दौर पर बनी हुई है. बीसलपुर बांध जयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. बांध में जयपुर शहर के लिए करीब 11 फीसदी पानी आरक्षित किया गया है. राजधानी की करीब 50 लाख आबादी की पेयजल जरूरतों में बीसलपुर की अहम भूमिका है. शहर में 6 लाख से अधिक पंजीकृत पेयजल उपभोक्ता हैं. जलदाय विभाग की ओर से प्रति व्यक्ति रोजाना करीब 150 लीटर पानी मुहैया कराने के मानक के मुताबिक शहर की बड़ी आबादी की पेयजल व्यवस्था बीसलपुर बांध से जुड़ी हुई है. जयपुर के दो बड़े आवासीय प्रोजेक्ट, पृथ्वीराज नगर योजना प्रथम और द्वितीय चरण, भी बीसलपुर के पानी पर निर्भर हैं.