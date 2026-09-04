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UP के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; अगस्त महीने में 24% अधिक हुई बरसात

UP के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है. बादल छाए हैं और शहरों में जलभराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं. आज भी पूर्वी और पश्चिमी यूपी के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वांचल के कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बरसात हुई है. पिछले 24 घंटों के दौरान, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह हल्की तो कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है. पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर बिजली गिरने के साथ आंधी भी दर्ज की गई. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सक्रिय है. इसकी वजह से प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो रही है. आने वाले चार-पांच दिनों तक बारिश और कहीं-कहीं भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. लखनऊ में बारिश का नजारा. (Video Credit: ETV Bharat) अगस्त में 24% अधिका बारिश हुई: इस वर्ष उत्तर प्रदेश में अगस्त महीने के दौरान 235.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है. यह औसत के सापेक्ष 24% अधिक है. वहीं कुल 291.3 मिमी वर्षा दर्ज हुई जो 21वीं शताब्दी के दौरान वर्ष 2018 (293.1 मिमी) के बाद सर्वाधिक है. इसी क्रम में प्रयागराज (631.6 मिमी और बांदा में 646 मिमी बारिश हुई. 1901 से अब तक अगस्त के प्रेक्षण इतिहास की सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है. अगस्त-2026 के दौरान प्रदेश में हुई सामान्य से अधिक वर्षा का श्रेय मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में अगस्त के दौरान बनने और प्रदेश को प्रभावित करने वाले कुल 7 निम्न दबाव क्षेत्रों, जिनमें से 3 सुदृढ़ होकर अवदाब में परिवर्तित हुए को जाता है.