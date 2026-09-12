कांकेर में बारिश बनी आफत,पुल के दोनों ओर वाहनों की कतार, निचली बस्तियों में भरा पानी,
कांकेर जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है.सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 12, 2026 at 7:23 PM IST
कांकेर : जिले में बीते 48 घंटे से रुक-रुककर हो रही बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है. लगातार बारिश के कारण जिले के नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. अंदरूनी इलाकों में पुल-पुलिया नहीं होने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं शहर के बीच से गुजरने वाली दूध नदी भी उफान पर है. कांकेर से आमाबेड़ा अंतागढ़ जाने वाला मार्ग बारिश से प्रभावित हुआ है. आमाबेड़ा जाने वाले मार्ग पर नाले के पुलिया के करीब दो फीट ऊपर से पानी बह रहा है. जिले के अंदरूनी इलाकों में भी नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर का असर देखने को मिल रहा है. मनकेसरी भवगीर नवागांव के मध्य में स्थित नदी में बने पुलिया के ऊपर से पानी बहने के कारण लोगों को आवागमन करने में दिक्कत आ रही है. पुल के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई है.
इरादहा का संपर्क टूटा
इरादहा के पास भी नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने के कारण मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ.इससे इस क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है. साथ ही इरादहा के ग्रामीण किसानों को भी परेशानी हो रही है क्योंकि किसानों का खेत नदी के उस पार स्थित है.
दर्जनों घरों में घुसा दूध नदी का पानी
कांकेर शहर के मध्य से होकर गुजरने वाली दूध नदी के किनारे रहने वाले एमजी वार्ड में 8 से 10 घरों में पानी घुसा. जिसके बाद रहवासियों ने किसी तरह से मकान खाली कर दूसरे के घरों में शरण ली. जिला प्रशासन से वार्डवासी नदी के किनारे रिटर्निंग वाल बनाने की मांग कर रहे हैं.
शांति नगर के 8 घरों में घुसा घुटनों तक पानी
शहर के शांति नगर वार्ड में शनिवार सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच अचानक आठ मकानों में पानी घुस गया. बारिश के बीच घरों में तेजी से पानी पहुंचने से लोगों में अफरातफरी मच गई. परिवार के लोग बच्चों और जरूरी सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में जुट गए. घरों में पानी भरने से फर्नीचर, राशन और अन्य सामान भींगकर खराब हो गए. स्थानीय लोगों के मुताबिक साल 2016 में भी इसी तरह की स्थिति बनी थी. उस समय बड़े नाले की दिशा बदलने और नदी किनारे पिचिंग कराने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका. घटना की सूचना मिलने पर वार्ड पार्षद और राजस्व विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.प्रभावित लोगों को नुकसान का आकलन कर भरपाई का आश्वासन दिया गया है.
लगातार बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है.इसलिए निचले इलाकों में पानी भरा है.हम राहत का कार्य कर रहे हैं.जल्दी ही इसे लेकर योजना बनाएंगे ताकि रहवासियों को भविष्य में जलभराव जैसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े -बबलू देवांगन, पार्षद
प्रशासन की चुनौती बढ़ी
लगातार बारिश के बीच नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से शहर की निचली बस्तियों के साथ ग्रामीण और अंदरूनी क्षेत्रों में भी खतरा बढ़ गया है. कई जगह पुल-पुलिया के ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है. ऐसे में प्रशासन के सामने लोगों को सुरक्षित रखने और जलभराव वाले इलाकों में त्वरित राहत पहुंचाने की चुनौती है. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नदी किनारे पिचिंग और रिटर्निंग वॉल का निर्माण कराया जाए, ताकि बारिश के दौरान बार-बार बस्तियों में पानी घुसने की समस्या से राहत मिल सके.
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